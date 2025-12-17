Guía y horarios de los besamanos de las Esperanzas en Sevilla 2025
Varias corporaciones acercan a los fieles a sus imágenes titulares en estas fechas tan especiales
Sevilla se reencuentra con sus Esperanzas y, como cada año, los fieles se echan a la calle para venerar en la cercanía a sus imágenes y sus devociones. Esta es la agenda de los besamanos esperancistas, que cuentan con la especial novedad de la Macarena, que cumple cien años de este culto y lo conmemorará, para ello, en la parroquia de San Gil.
Miércoles 17 de diciembre
- Bendición y Esperanza. De 1:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:30, besamanos a Santa maría de la Esperanza en su Soledad. A su término, triduo predicado por don Antonio Salvador Diánez.
- Sagrada Lanzada. A las 20:00, triduo en honor a la Esperanza Divina Enfermera predicado por don Fernando Emilio Borrego Ojeda, párroco de Belén de Tomares.
- Esperanza de Triana. De 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:30, besamanos a la Esperanza. A las 20:00 solemne triduo predicado por don Adrián Ríos, párroco de San Juan Pablo II.
- La O. De 17:30 a 20:00, besamanos a María Santísima de la O. A las 20:15, triduo predicado por don Gregorio Sillero, párroco de San Joaquín.
Jueves 18 de diciembre
- Bendición y Esperanza. De 1:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:30, y de 20:30 a 21:30, besamanos a Santa maría de la Esperanza en su Soledad. A las 19:30 solemne función predicada por don Alejandro Guevara.
- San Roque. A las 19:45, rosario y triduo a la Virgen de Gracia y Esperanza predicado por don Alfonso Muruve, vicario de San Felipe Neri. La Virgen estará en besamanos.
- Sagrada Lanzada. Desde las 10:00 besamanos a la Esperanza Divina Enfermera. A las 20:00 solemne función en su honor, que estará presidida por Pablo Colón Perales, vicario parroquial de Santa Cruz.
- La Trinidad. De 9:00 a a 19:30, besamanos a Nuestra Señora de la Esperanza. A su término, triduo predicado por don Amador Domínguez, párroco de San Julián y Santa Marina.
- La Macarena. Besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena de 09:00 a 21:00, en la parroquia de San Gil.
- Esperanza de Triana. A las 00:00, rezo del rosario como salutación a la Virgen de la Esperanza. A las 2:00, vigilia de oración. A las 7:00 misa presidida por Antonio Rodríguez Babío, canónigo de la Catedral y capellán real. A las 20:00, función solemne en honor de la Virgen predicada por don José Ángel Saiz. Besamanos de 10:00 a 21:30.
- La O. De 10:00 a 20:00, último día de besamanos a María Santísima de la O. A las 20:30, solemne función predicada por don Oscar Díaz Malaver, vicario episcopal para la nueva Evangelización, director espiritual y cura párroco de Nuestra Señora de la O.
- Juncal. Solemne eucaristía y ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza a partir de las 19:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá.
- Sol. Besamanos a Ntra. Sra. del Sol de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
- Grupo de Fieles Mayor Dolor. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, Santa María de la Encarnación Dolorosa permanecerá expuesta en devoto besamanos. Interrumpido por misa a las 19:00.
Viernes 19 de diciembre
- San Roque. A las 19:45, rosario y triduo a la Virgen de Gracia y Esperanza predicado por don Alfonso Muruve, vicario de San Felipe Neri. La Virgen estará en besamanos.
- Trinidad. De 17:00 a 19:30, Nuestra Señora de la Esperanza estará en solemne besamanos. A las 19:30 triduo predicado por don Amador Domínguez, párroco de San Julián.
- Grupo de Fieles Mayor Dolor. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, Santa María de la Encarnación Dolorosa permanecerá expuesta en devoto besamanos. Interrumpido por misa a las 19:00.
- Esperanza de Triana. De 10:00 a 21:30, besamanos a la Esperanza
- Sol. Besamanos a Ntra. Sra. del Sol de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
- La Macarena. Besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena en la parroquia de San Gil.
Sábado 20 de diciembre
- San Roque. A las 19:45, rosario y triduo a la Virgen de Gracia y Esperanza predicado por don Alfonso Muruve, vicario de San Felipe Neri. La Virgen estará en besamanos.
- Trinidad. De 17:00 a 19:30, Nuestra Señora de la Esperanza estará en solemne besamanos. A las 19:30 triduo predicado por don Amador Domínguez, párroco de San Julián.
- Esperanza de Triana. De 10:00 a 21:30, besamanos a la Esperanza. A las 11:00 presentación a la Santísima Virgen de los hermanos nacidos durante el último año.
- Sol. Besamanos a Ntra. Sra. del Sol de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
- La Macarena. Besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena en la parroquia de San Gil.
- Grupo de Fieles Mayor Dolor. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, Santa María de la Encarnación Dolorosa permanecerá expuesta en devoto besamanos. Interrumpido por misa a las 19:00.
Domingo 21 de diciembre
- San Roque. A las 13:00 solemne función a Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza predicada por don José Ángel Martín, párroco de San Roque. La Virgen estará en besamanos.
- La Macarena. Besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena en la parroquia de San Gil.
- Esperanza de Triana. De 10:30 a 15:00, besamanos a la Esperanza.
- Sol. A las 12:00 misa. A su conclusión, Felicitación a la Virgen del Sol a cargo de la periodista Ana Enterría.
- Trinidad. A las 13:00, solemne función predicada por don Miguel Canino, director espiritual.
- Grupo de Fieles Mayor Dolor. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, Santa María de la Encarnación Dolorosa permanecerá expuesta en devoto besamanos. Interrumpido por misa a las 19:00.
