Guía y horarios de los besamanos de las Esperanzas en Sevilla 2025

Sevilla se reencuentra con sus Esperanzas y, como cada año, los fieles se echan a la calle para venerar en la cercanía a sus imágenes y sus devociones. Esta es la agenda de los besamanos esperancistas, que cuentan con la especial novedad de la Macarena, que cumple cien años de este culto y lo conmemorará, para ello, en la parroquia de San Gil.

Miércoles 17 de diciembre

Bendición y Esperanza. De 1:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:30, besamanos a Santa maría de la Esperanza en su Soledad. A su término, triduo predicado por don Antonio Salvador Diánez.

Jueves 18 de diciembre

Bendición y Esperanza . De 1:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:30, y de 20:30 a 21:30, besamanos a Santa maría de la Esperanza en su Soledad. A las 19:30 solemne función predicada por don Alejandro Guevara.

. Besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena de 09:00 a 21:00, en la parroquia de San Gil. Esperanza de Triana . A las 00:00, rezo del rosario como salutación a la Virgen de la Esperanza. A las 2:00, vigilia de oración. A las 7:00 misa presidida por Antonio Rodríguez Babío, canónigo de la Catedral y capellán real. A las 20:00, función solemne en honor de la Virgen predicada por don José Ángel Saiz. Besamanos de 10:00 a 21:30.

Solemne eucaristía y ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza a partir de las 19:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá. Sol . Besamanos a Ntra. Sra. del Sol de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

. Besamanos a Ntra. Sra. del Sol de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Grupo de Fieles Mayor Dolor. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, Santa María de la Encarnación Dolorosa permanecerá expuesta en devoto besamanos. Interrumpido por misa a las 19:00.

Viernes 19 de diciembre

San Roque. A las 19:45, rosario y triduo a la Virgen de Gracia y Esperanza predicado por don Alfonso Muruve, vicario de San Felipe Neri. La Virgen estará en besamanos.

Sol . Besamanos a Ntra. Sra. del Sol de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

. Besamanos a Ntra. Sra. del Sol de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. La Macarena. Besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena en la parroquia de San Gil.

Sábado 20 de diciembre

San Roque . A las 19:45, rosario y triduo a la Virgen de Gracia y Esperanza predicado por don Alfonso Muruve, vicario de San Felipe Neri. La Virgen estará en besamanos.

De 10:00 a 21:30, besamanos a la Esperanza. A las 11:00 presentación a la Santísima Virgen de los hermanos nacidos durante el último año. Sol . Besamanos a Ntra. Sra. del Sol de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

. Besamanos a Ntra. Sra. del Sol de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. La Macarena . Besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena en la parroquia de San Gil.

. Besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena en la parroquia de San Gil. Grupo de Fieles Mayor Dolor. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, Santa María de la Encarnación Dolorosa permanecerá expuesta en devoto besamanos. Interrumpido por misa a las 19:00.

Domingo 21 de diciembre