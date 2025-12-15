Pedro Manzano recibirá El Llamador 'Memorial Luis Baquero' 2026

Un reconocimiento merecido a una de las personalidades del momento. El restaurador Pedro Manzano Beltrán recibirá el premio El Llamador 'Memorial Luis Baquero', que otorga este emblemático espacio radiofónico desde hace más de tres décadas. En concreto se trata de la edición número 36, que será entregada el próximo 9 de marzo en el Cartuja Center.

Este premio reconoce la trayectoria, el trabajo y la aportación de personalidades e instituciones que han aportado a la divulgación y enriquecimiento de la Semana Santa. Pedro Manzano, natural de San Fernando, inicia los estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla en 1979, siendo licenciado en 1984. Desde esa fecha hasta la actualidad ha ejercido profesionalmente para la administración especializada e instituciones del patrimonio histórico de la Junta de Andalucía, como el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía y sus respectivas delegaciones provinciales en Cádiz, Huelva y Sevilla. Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Así mismo para Instituciones y organismos del patrimonio histórico de titularidad no pública como hermandades y cofradías. Su pleno reconocimiento, ya más que asentado previamente, se ha alcanzado recientemente tras la restauración esplendorosa acometida sobre la Esperanza Macarena.