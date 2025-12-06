La Macarena celebrará en San Gil el centenario del besamanos

Horas frenéticas en clave macarena. La junta de gobierno de Fernando Fernández Cabezuelo confirma que el próximo besamanos de la Virgen de la Esperanza será en la parroquia de San Gil. Tras declinar la junta de Cabrero la invitación, por parte del hermano mayor electo, de organizar este culto interno y tomar posesión tras el mismo, Fernández Cabezuelo ha confirmado que retoma "el plan previsto para la celebración del próximo Besamanos de la Santísima Virgen de la Esperanza, que —como ya anunciamos— tendrá lugar en nuestra Parroquia de San Gil Abad". Era esta una de las propuestas y promesas electorales de Cabezuelo durante la campaña.

"El trabajo de coordinación, que antes del Cabildo de Elecciones ya se encontraba muy avanzado, lo reanudamos con ilusión para conmemorar juntos el primer centenario del Besamanos de nuestra Amantísima Titular. En los próximos días informaremos de la fecha en la que esta nueva Junta de Gobierno y el Hermano Mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, tomarán posesión de sus cargos", señala el equipo de comunicación.