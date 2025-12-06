La junta de Cabrero declina el ofrecimiento de Cabezuelo al entender que "ya ha cumplido su responsabilidad"

Una determinación inesperada que presumiblemente reajustará tiempos y decisiones. La junta de gobierno de la hermandad de la Macarena, presidida aún por José Antonio Fernández Cabrero, ha decidido declinar la invitación del hermano mayor electo, Fernández Cabezuelo, para organizar el inminente besamanos de la Virgen de la Esperanza.

A través de un comunicado, la junta "agradece profundamente el ofrecimiento del Hermano Mayor electo para cederle la realización del besamanos de la Virgen de la Esperanza retrasando su toma de posesión, si bien, tras valorarlo cuidadosamente, considera que lo más conveniente para la Hermandad es declinarla al entender que el actual mandato debe concluir en los plazos ordinarios", ha abundado.

La Junta de Gobierno entiende -y así se lo ha comunicado al Hermano Mayor electo- que, "una vez repuesta al culto la Sagrada Imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena y garantizado su perfecto estado de conservación, ya ha cumplido con su responsabilidad, y que la vida de la Hermandad debe continuar con normalidad dirigida por la nueva Junta de Gobierno elegida por los hermanos en el Cabildo del pasado 30 de noviembre. Como hizo desde el mismo momento de la elección del nuevo Hermano Mayor, la Junta de Oficiales reitera su absoluta disposición a ayudar en todo aquello que necesite a la nueva Junta de Gobierno y a seguir sirviendo a la Hermandad de la Macarena como unos hermanos más. Por último, la Junta de Gobierno reitera su gratitud al Hermano Mayor electo y pide a Nuestros Sagrados Titulares que ilumine a la nueva Junta de Oficiales durante su mandato para mayor gloria de Dios y de su Bendita Madre", finaliza.