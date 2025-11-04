La Matriz de Almonte organiza en el Salvador un concierto en memoria de médicos y sanitarios fallecidos por el coronavirus

El concierto se enmarca en la bendición de la remodelada capilla dedicada a la Virgen en el Hospital que lleva su nombre

La hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte presenta el concierto Rocío, luz de vida, un tributo narrativo y musical que se celebrará este próximo 5 de noviembre, a las 21:00, en la Colegial del Divino Salvador, en memoria de todos aquellos profesionales sanitarios fallecidos durante la pandemia de coronavirus, que se cobró la vida de miles de personas en todo el mundo desde marzo de 2020. Este concierto ha sido confeccionado con la colaboración del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, la Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el Cabildo Catedral y el Ayuntamiento de Sevilla.

Cartel del concierto a celebrar en el Salvador

En dicho concierto, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, ofrecerá un concierto dedicado a la patrona almonteña, y en su transcurso se realizará el estreno absoluto de la partitura titulada Rocío, luz de vida, del carrionero Juan Antonio Pérez. El evento se enmarca también en los actos con motivo de la bendición del próximo 7 de noviembre de la remodelada capilla del Hospital Universitario, dedicada a la Santísima Virgen del Rocío.

En el acto intervendrán los siguientes artistas e invitados: Ana de Caro, Cantores de Híspalis, Gustavo Pedrero (tamboril), Alberto García Reyes (narración), Joana Jiménez, Luis Santana, Manuel Berraquero, Tino y Raúl Cabello y Luis Santana (barítono). Además, se ofrecerá un preludio al órgano, a cargo del maestro Miguel Ángel García.