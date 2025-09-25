Montserrat lleva a cabildo un Vía Crucis extraordinario del Cristo de la Conversión por el 425 aniversario

Se avecinan meses intensos y de especial relevancia por el antiguo compás de San Pablo. La hermandad de Montserrat ha convocado a sus hermanos a cabildo general extraordinario el próximo 9 de octubre en la capilla de Montserrat con un objetivo principal: la presentación de los actos conmemorativos del 425 aniversario fundacional de la cofradía. La cofradía del Viernes Santo ha informado de esta convocatoria a través de la hoja informativa distribuida recientemente y que corresponde al mes de septiembre.

En este sentido, uno de los actos troncales de esta efeméride (1601-2026) comprende la realización de "salida extraordinaria en solemne Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Conversión, por las calles de nuestra feligresía", con motivo del citado aniversario, cuyo programa de actos será también presentado y desarrollado ante los hermanos para la aprobación si procede. Dicho programa comprenderá diversas actividades formativas, culturales, didácticas y, por supuesto, espirituales. Cabe recordar que el crucificado de Juan de Mesa presidió, en el año 2019, el Vía Crucis General de las Hermandades y Cofradías de Sevilla, confeccionando unas novedosas andas para que la imagen pudiera procesionar en vertical.

Además, en esta asamblea, la junta de gobierno propondrá la "presentación, estudio y aprobación", si procede, del proyecto de ejecución de cuatro ángeles pasionistas para el paso del Santísimo Cristo, una iniciativa anhelada por numerosos hermanos y cofrades y que abriga un fin destacado: la recuperación de una estampa añeja de este paso. Y es que hasta el año 1944 en la canastilla de las antiguas andas del paso figuraban cuatro ángeles que fueron enajenados en 1944 a la hermandad de las Necesidades, de Cabra, y que pudieron contemplarse de manera extraordinaria en el Santo Entierro Grande de 2023. Aquellos ángeles fueron ejecutados por Pedro Roldán entre 1674 y 1677, tal y como queda recogido en un inventario de la cofradía del año 1682.

425 años de historia

Las primeras Reglas de Montserrat fueron aprobadas por el canónigo D. Antonio Luciano de Negrón, gobernador sede vacante, el día 10 de abril del año 1601. En el archivo de la Hermandad se conserva una copia de estas Reglas, en un valioso ejemplar datado cien años más tarde, en 1701, que transcribe literalmente las originales. La cofradía se constituyó en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso, predominando los vecinos de la zona, entre ellos numerosos curtidores, boteros y odreros, oficios relacionados con la vecina Carnicería (en la actual plaza de la Alfalfa). Allí permaneció hasta el año 1650, en que acordó trasladarse a la Iglesia de San Pablo de los Padres Dominicos, al parecer por las molestias que ocasionaban unos baños públicos contiguos a la Capilla que ocupaba en San Ildefonso, quedando afectados por la humedad los enseres de la Hermandad.