Los Estudiantes suspende la exposición del nuevo paso procesional "por razones técnicas y de organización"

La nueva junta de gobierno de Los Estudiantes, que tomó posesión en la tarde de este pasado miércoles encabezada por el nuevo hermano mayor José Ignacio del Rey Tirado, ha informado a través de los canales oficiales de la corporación la suspensión de la exposición del nuevo paso para el Cristo de la Buena Muerte, "por razones técnicas y de organización de los espacios de la Casa de Hermandad".

Según el comunicado, se ha constadao que "la obra expuesta está aún inacabada, todo ello unido a la premura con la que se había dispuesto su montaje y a las limitaciones del espacio de nuestra Casa de Hermandad. Ello hacía que el proyecto no pudiera ser mostrado con la dignidad, amplitud de horarios y explicación pormenorizada que merece", señala la nota. De igual modo, la junta de gobierno informa que, en cuanto "el paso pueda presentarse en condiciones adecuadas, con toda la información completa sobre su proceso, su coste y su estado de ejecución, convocaremos de nuevo a los hermanos, con la antelación suficiente y en las condiciones que se merece, a una exposición abierta y ordenada, con mayor horario y posibilidades de acceso, y con la pausa necesaria que sirva de preparación para el necesario diálogo y discernimiento en Cabildo que se convoque. Igualmente entendemos necesario poder hacer llegar a todos los hermanos que no residen en Sevilla y que no pueden desplazarse, toda la información completa sobre este proyecto para que también puedan participar en este proceso en igualdad de oportunidades con el resto de hermanos", abunda.

"Estamos convencidos de que un proyecto de esta magnitud debe ser conocido y valorado por todos, con la debida serenidad y con la transparencia e información suficiente y adecuada que nos debemos como Hermandad", puntualiza.