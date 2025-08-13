Muere María del Mar Tristán, subdirectora de la Banda del Maestro Tejera
Ha fallecido en la madrugada de este miércoles al no superar una grave enfermedad
Era también la hija del actual director, José Manuel Tristán
Una trágica e irreparable pérdida. En la madrugada de este miércoles ha fallecido María del Mar Tristán, músico y subdirectora de la Banda de Música del Maestro Tejera. La noticia ha sido comunicada por la propia formación musical y se han sucedido decenas de mensajes de condolencias en redes sociales.
María del Mar, de sonrisa siempre alegre y de calidad humana excepcional, era también hija del actual director, José Manuel Tristán. Ha fallecido al no superar la enfermedad que venía combatiendo durante estos últimos meses.
Interpretaba el flautín y se convirtió en la primera mujer en vestir el uniforme de esta legendaria banda. "María del Mar deja en nuestra familia musical un vacío imposible de llenar, pero también una huella imborrable de bondad, talento y amor por la música", reza el comunicado.
Sus restos mortales serán velados todo el día en el tanatorio de la SE-30, en la sala 19 (segunda planta).
