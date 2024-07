'El Palermasso' llega a la Velá de Santa Ana con cucaña incluida

Nada se resiste a un buen grupo de amigos charlando de cofradías. Ni siquiera toda una Velá de Santa Ana... El revuelo de estas últimas horas en redes sociales estaba más que justificado. Sí, en efecto, aquellos señores enchaquetados que se dejaron ver por la zapata del río este pasado lunes eran, ni más ni menos, que los protagonistas de El Palermasso, la reconocida serie de humor cofradiero que, aunque solo "opera" en Cuaresma, sembró la expectación y la risa entre los trianeros.

A primera hora de la tarde, a pesar del calor, Antonio Garrido y compañía acompañaron a Isidro a cumplir su meta: participar en la célebre cucaña, con el objetivo de conseguir la ansiada bandera al final del mástil bañado en aceite y grasa. Tal fue la sorpresa de todos los muchachos que el grupo se abrió sin contemplaciones para que Isidro, en traje, pantalón corto y calcetines altos, pudiera realizar la arriesgada y compleja maniobra sin ningún tipo de impedimento. No consiguió el trofeo, y al caer al agua se vivieron momentos de tensión porque todo indicaba que Isidro no sabía nadar. El resto de integrantes del grupo, a excepción de Antonio, no dudó el socorrer a su amigo, con resultado insospechado... Afortunadamente, ya en tierra firme, todos brindaron con las respectivas cervecitas en una de las casetas de la Velá.

El vídeo, de en torno a seis minutos de duración, ha sido compartido por el propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha indicado que "estos del Palermasso no tienen remedio... ¡Gracias por vuestra visita a la Velá! No olvidéis los manguitos el año que viene". Ya descubriremos, a partir del próximo mes de marzo, si esta grabación guarda más sorpresas...