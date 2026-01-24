Paquili ya tiene su calle definitiva en el barrio del Cerro del Águila

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido hoy el acto de rotulación completa de la calle Francisco Carrera Iglesias “Paquili”, en el barrio del Cerro del Águila, incorporando oficialmente el apelativo de “Paquili”, nombre artístico con el que es reconocido internacionalmente el prestigioso bordador sevillano.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que “hoy Sevilla, junto con todo el barrio del Cerro del Águila, vive uno de esos días que la reconcilian con su propia esencia, un día en el que la ciudad agradece a quienes han sabido engrandecerla desde el trabajo, el talento y la fidelidad a sus raíces”.

La calle fue rotulada hace 21 años de manera incompleta y, con este acto, el Ayuntamiento salda una deuda simbólica con una figura clave del arte sacro contemporáneo. “Porque Paquili no es solo un nombre propio —ha señalado Sanz—, es una manera de entender el arte, el oficio, la devoción y el compromiso con un barrio. Una marca que ha proyectado internacionalmente un sector centenario que es industria y patrimonio vivo de nuestra ciudad”.

Acto de rotulación de la calle en su honor

Francisco Carrera Iglesias nació en el Cerro del Águila en 1957, en el seno de una familia trabajadora. En este barrio despertó su amor por la religiosidad popular, con una devoción especial por la Virgen de los Dolores, advocación que cumple cien años de presencia en el Cerro. El alcalde ha recordado especialmente la influencia de su madre en su formación personal y espiritual, así como su papel decisivo en la coronación de la Virgen en 2002, cuando Paquili era hermano mayor.

Formado junto a maestros como Placede, Fidela Velázquez y las hermanas Martín Cruz, Paquili abrió su propio taller en 1984. Desde entonces, su obra ha enriquecido de manera decisiva el patrimonio cofrade de Sevilla y ha llevado el bordado sevillano más allá de sus fronteras, dialogando con la moda y la alta costura a través de colaboraciones con firmas como Victorio & Lucchino o Loewe.

Su proyección internacional se consolidó en 2010 con su participación en una exposición extraordinaria en Córcega, invitado por el entonces ministro de Cultura de Francia, Frédéric Mitterrand. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio El Llamador, el Premio a la Innovación en la Semana Santa o su condición de finalista del Premio Nacional de Artesanía.

Entre sus trabajos más emblemáticos destacan los bordados del Palco Regio del Teatro Real de Madrid, piezas para la Virgen del Pilar o la reconstrucción de la histórica toca de rombos de la Esperanza Macarena.

El alcalde ha puesto también en valor su compromiso con el sector artesano, recordando que en 2018 fundó la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, que preside actualmente, “desde la que ha defendido y dignificado oficios que forman parte esencial del patrimonio cultural sevillano”.

“Por todo ello -ha concluido José Luis Sanz-, hoy el Ayuntamiento quiere que el nombre de Paquili quede para siempre ligado a este barrio. Porque los barrios necesitan referentes y Sevilla necesita recordar que su grandeza se construye desde calles como esta, desde talleres humildes y desde personas que nunca olvidan de dónde vienen”.

“Que esta placa sea el símbolo de una Sevilla agradecida, de un barrio orgulloso y de un talento que, cuando va acompañado de raíces y generosidad, deja huella para siempre”.