Patrimonio autoriza la rehabilitación de la capilla de Los Estudiantes en la Universidad

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha aprobado el proyecto de rehabilitación de la capilla de la Universidad de Sevilla (US), conocida como capilla de Los Estudiantes, ubicada en el edificio declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) de la antigua Fábrica de Tabacos, una intervención que se ejecutará "de forma respetuosa con los valores del inmueble y de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía" y tiene como objetivo "tanto la mejora del estado de conservación del BIC Fábrica de Tabacos como del propio uso y conservación de la capilla".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la restauración pretende la salvaguarda de este bien patrimonial y llevará a cabo actuaciones para "frenar su deterioro" como la reparación estructural, la evacuación de aguas pluviales, la impermeabilización de su envolvente, la reparación de los defectos ocasionados por la entrada de agua en el templo y en sus fábricas, la renovación de todas sus instalaciones y la ejecución de un sótano de instalaciones para alojar toda la maquinaria de climatización.

También se llevará a cabo la restauración de los elementos arquitectónicos, que con el paso del tiempo "se han ido deteriorando", para que el edificio siga "manteniendo e incluso mejorando sus valores espaciales, constructivos, materiales, estéticos e históricos". Los trabajos se realizarán con materiales y técnicas compatibles con los originales, de acuerdo con los criterios contenidos en las cartas internacionales de restauración y, en las remociones de terreno necesarias para la ejecución del sótano de instalaciones, se ejecutará un control arqueológico de movimientos de tierra.

Más actuaciones en la Anunciación

Por otra parte, la Comisión Provincial de Patrimonio ha dado el visto bueno al proyecto de ejecución de restauración y puesta en valor de las cuatro fachadas y torrecampanario de la lglesia de la Anunciación de la Universidad de Sevilla, una intervención que supone la tercera fase de la restauración integral del templo y seguirá la línea ya iniciada en las anteriores, según lo previsto en el Plan Director de conservación del edificio. Así, continúa la eliminación de humedades y la recuperación y restauración de fachadas, incluida la principal y en donde se actuará sobre sus elementos singulares para completar la restauración de la parte envolvente de la Iglesia y recuperar el esplendor de la fachada de acceso.

El plan de ejecución contempla un estudio con levantamiento en '3D' de todos los elementos objeto de intervención y su entorno inmediato, otro de todas las instalaciones existentes en la torre campanario así como un análisis morfológico, cualitativo y cuantitativo de materiales y técnicas constructivas y un levantamiento de patologías, identificación de agentes de deterioro y localización y extensión de daños.

Las intervenciones propuestas parten de los datos obtenidos durante el desarrollo de los trabajos de la primera fase ya terminada, en la que se han podido identificar elementos que sufren un alto nivel de deterioro y en los que es urgente intervenir.