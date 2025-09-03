Javier Martín, único candidato a las elecciones en La Milagrosa

Fecha a tener en cuenta para los cofrades de Ciudad Jardín. La hermandad de la Milagrosa ha anunciado oficialmente la convocatoria de su próximo cabildo general de elecciones, que tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre en las dependencias parroquiales. En este sentido, la corporación señala que, finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se ha registrado únicamente la concurrencia de una sola lista, que encabeza Javier Martín Guerrero.

Martín, que ocupa actualmente el cargo de diputado mayor de gobierno, aspirará por tanto a relevar en el cargo a Javier de Martos, que ha venido desempeñando esta función prácticamente durante la última década, tras ser elegido como máximo representante en el año 2015, al ser nombrada como hermandad de penitencia, y reelegido en 2021. Martín, de resultar proclamado, estaría al frente de la hermandad hasta el año 2029, al ser periodos cuatrienales. Será un mes de septiembre intenso en clave electoral, puesto que varias corporaciones convocarán a sus hermanos a los respectivos cabildos. Por ejemplo, los Estudiantes elegirá nuevo hermano mayor (tras dos aplazamientos) el próximo 10 de septiembre; a Redención las celebrará el próximo día 16 y Santa Genoveva hará lo propio el día 24, las tres con dos candidatos en liza.