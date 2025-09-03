Así de fácil es encargar un bordado en Pakistán: "Se lo fabricamos y enviamos en dos meses"

En dos meses, con un precio máximo que ronda los 3.000 euros y con una negociación que se obliga a realizar por whatsapp. Son los datos más clarificadores del contacto mantenido con un fabricante de bordados de Pakistán, el país asiático que se ha convertido en motivo de alarma para los profesionales del arte sacro en Sevilla a raíz de los recientes encargos de hermandades a dichos obradores extranjeros, donde el abaratamiento de los costes es el criterio prioritario para acordar tales proyectos.

Este periódico ha contactado con un obrador paquistaní. La búsqueda en internet resulta fácil. Suelen aparecer dos o tres, como máximo, con nombre propio. Uno de ellos tiene su sede física en Sialkot, ciudad situada al norte de Pakistán que destaca por su importante industria y comercio, ambos ámbitos muy “diversificados”. En Sialkot se puede encontrar de todo y en abundancia, desde bicicletas a instrumental quirúrgico, lo que ya evidencia la capacidad de estas empresas de adentrarse en cualquier sector.

En el taller elegido por este periódico para hacer la consulta, se incluye un número de teléfono. Se indica claramente que la comunicación será mediante whatsapp. Una vez iniciada la conversación por este canal y tras el saludo protocolario, la contestación es inmediata, en español. Pedimos precio y plazo para una saya. “Nos envías tu diseño y luego podemos darte un buen precio y tiempo”. El feroz lenguaje comercial queda patente desde el principio. El obrador no deja de proporcionar ventajas desde que se inicia la conversación. También demuestra que el plagio de diseños es algo habitual, como ha ocurrido recientemente con diversos enseres de hermandades de la capital y provincia sevillana.

La saya pakistaní, al completo. / Redacción Sevilla

Se le envía la foto de una saya de una dolorosa sevillana, realizada en un taller de la capital andaluza en la década de los 90. Su precio, según un obrador hispalense, alcanzaría actualmente, como mímino, los 7.000 euros. Una vez contemplada la instantánea, el intercolutor paquistaní ofrece dos precios, en función del tipo de hilo a emplear: 2.899 euros si es en “hojilla material bordados” y 1.899 en caso de que se use “canutillo material bordados”. Es decir, una versión mejorada y otra low cost dentro del abaratamiento que este tipo de confección ya supone. En todo caso, menos de la mitad del coste si se hiciera en Sevilla.

Diseñador "propio"

Tras facilitar la información, el obrador aclara en el siguiente enunciado que “tenemos nuestro propio diseñador, podemos crear cualquier diseño, usted nos envía cualquier imagen y podemos diseñarla”. Se le responde pidiéndole que nos ofrezca algún diseño propio. El taller paquistaní contesta afirmativamente, indicando que a partir de ese momento “nos comunicamos a través de nuestro número de whatsapp comercial y te enviamos las fotografías”.

Instantes después se recibe otro whatsapp por parte de un número de teléfono móvil nuevo, identificado ya con el nombre de la empresa fabricante. La segunda parte de la conversación se inicia con el envío de 37 fotos, en las que se muestran distintos diseños de sayas y las diversas piezas que las componen. El cliente sólo tiene que elegir una de ellas para conocer el precio. “Fabricamos con buena calidad y buena técnica”. “Cada diseño tendrá un precio diferente”, explican en los siguientes enunciados. De todos los modelos recibidos, se elige el último. Las medidas se detallan a continuación: 108 x 117 centímetros. El coste viene en la siguiente información: “Hojilla material bordados 3.299 euros. “Los fabricaremos y se lo enviaremos en dos meses, con buena calidad y buena técnica”, continúan detallando desde el taller pakistaní, que pregunta si el cliente sigue interesado antes de dar por finalizada la conversación.

Intermediarios

Además del bordado, las pasamanerías tienen gran cabida en estos obradores. Alrededor de ellos existe una considerable red de intermediarios que cobran comisión por hacerse con un encargo. Quienes logran ponerse en contacto directamente con los fabricantes consiguen otra importante reducción en los precios. No falta, entre los clientes, la práctica del regateo, a la que los dueños de los talleres están acostumbrados y aceptan, como se hace en los bazares de ciudades de cultura árabe o en mercadillos de venta ambulante occidentales.

Estos talleres se han convertido en una pesadilla para quienes llevan décadas dedicándose al bordado artesanal. Un sector con siglos de historia al que les ha salido un fuerte y “desleal” competidor. Los plazos de ejecución y, sobre todo, los precios juegan a favor de Pakistán, país que ha visto en el arte sacro una inmensa oportunidad de negocio y un nuevo nicho de mercado donde asentarse. Las condiciones laborales de allí permiten abaratar los costes de los proyectos y agilizar el periodo para llevarlos cabo. Aunque la calidad está a años luz de la de los talleres tradicionales.

El perjuicio en el arte sacro local

El arte sacro sevillano lleva años advirtiendo del peligro que supone la adquisición de estas piezas para el futuro de un sector con tanta antigüedad en la economía local. En la sección cuaresmal El Aprendiz que publica Diario de Sevilla se ha detallado el tiempo, esmero y dedicación que requieren los oficios artesanales relacionados desde hace siglos con las cofradías, que se traducen en un precio y periodo de ejecución que les hace imposible competir con los enseres de Pakistán. Su principal aliada es la calidad, criterio que, hasta ahora, ha predominado en las hermandades.

Mientras el gremio que defiende los intereses de los artesanos sevillanos alerta del grave perjuicio que conlleva la intromisión, hay quienes argumentan que esta tendencia no es más que un efecto de la globalización del mercado, que ha llegado hasta este ámbito local.