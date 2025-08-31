La Asociación Arte Sacro expresa su "profundo rechazo" por la llegada de piezas de Pakistán a Sevilla

Se aviva una polémica cada vez más presente y recurrente en nuestras cofradías. La Asociación Gremial 'Arte Sacro' ha difundido un comunicado oficial en el que ha querido expresar su "profundo rechazo" tras conocerse el estreno "de unos enseres" elaborados en países del sur de Asia, concretamente en Pakistán, por parte de una hermandad de Sevilla, en concreto, la Divina Pastora de Santa Marina. Se trata de un conjunto de faldones donados por un grupo de hermanos.

"La Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro realizó con fecha 3 de Febrero del presente año 2025 una declaración de defensa de nuestros intereses frente al atropello que supone la realización de enseres de arte sacro con escasa calidad provenientes del sur de Asia, fundamentalmente Pakistán. Con hondo pesar y gran desánimo y disgusto, recibimos la noticia del estreno de unos enseres elaborados en estos países por parte de una Hermandad de Sevilla, ciudad a la que representamos como colectivo profesional y empresarial, con artistas y artesanos cuya excelencia y trayectoria son reconocidas a nivel nacional e internacional", señala el comunicado.

Esta cuestión ha vuelto a desatar la polémica en las redes sociales, con diversidad de comentarios y opiniones. Frente a aquellos que defienden la libertad de uno o varios devotos de ofrecer las donaciones que consideren oportunas y las particulares capacitaciones económicas, los que respaldan la posición de la Asociación y lamentan la adquisición y estreno de estos enseres. De igual modo, varios hermanos pastoreños, de manera virtual, han defendido igualmente que la corporación ha confiado en varios talleres artesanales para confeccionar o ejecutar la amplia mayoría de las piezas a estrenar durante las próximas semanas con motivo de la coronación de la Pastora.