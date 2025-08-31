Sevilla afronta un intenso calendario de procesiones extraordinarias hasta final de año

De la Pastora al Señor de las Penas. Sevilla vivirá en los próximos meses un intenso calendario de procesiones extraordinarias al que hay que sumar, como no puede ser de otro modo, las muchas hermandades de gloria que efectúan su salida procesional en este tiempo como marcan sus reglas. Esta vorágine de salidas comenzará hoy mismo, último día del mes de agosto y de las vacaciones para muchos, con el traslado de la Pastora de Santa Marina a la parroquia de San Pedro con el que se inicia un intenso programa previo a la coronación canónica de la imagen, que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre. Este tiempo extraordinario contará con eventos tan singulares y esperados como la misión de la Esperanza de Triana en las Tres Mil Viviendas, y rescatará imágenes de tiempos pasados, como el misterio de las Aguas recorriendo el arrabal trianero o el stabat mater del Museo.

Los actos extraordinarios organizados por la Pastora de Santa Marina con motivo de la coronación canónica de esta imagen de gloria comprenden desde el 31 de agosto al 28 de septiembre, prácticamente un mes en los que la venerada talla de Francisco Antonio Gijón recorrerá diversos lugares claves de su historia.

El recorrido del traslado de la Pastora a San Pedro. / Departamento de Infografía.

Hoy domingo, a las 20:00, tendrá lugar el traslado de la Divina Pastora a la Parroquia de San Pedro, por Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma, Gerona, Doña María Coronel y Plaza de San Pedro (entrada 21:00 aproximadamente). Ya en la mañana del 14 de septiembre, a las 10:45, será el traslado a la Iglesia de Santa Marina, sede histórica de la corporación. Será por Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación, Regina, Jerónimo Hernández, Plaza del Pozo Santo, Lepanto, Quevedo, Plaza de San Martín, Saavedra, Alberto Lista, Castellar, Feria, Palacios Malaver, Calderón de la Barca, Amargura, Relator, Parras, Sagunto, Plaza de San Gil, San Luis y Plaza del Señor de la Resurrección (entrada 14:00 aproximadamente).

La Pastora permanecerá en el templo de la calle San Luis hasta el tercer domingo de septiembre (día 21) jornada habitual de su procesión. A las 18:00 saldrá de Santa Marina para trasladarse al Convento de la Encarnación. El itinerario que realizará será el mismo que la Virgen hizo en 1903, cuando acudió a la Catedral para celebrar el bicentenario fundacional: San Luis, Plaza de San Marcos, Bustos Tavera, Capataz Manuel Santiago, Alhóndiga, Plaza de San Leandro, Zamudio, Plaza de San Ildefonso, Boteros, Cabeza del Rey D. Pedro, Muñoz y Pabón, Plaza Ramón Ybarra Llosent, Federico Rubio, Fabiola, Mateos Gago y Plaza Virgen de los Reyes (entrada 22:30 aproximadamente).

Los itinerarios de la coronación

La Pastora de Santa Marina. / D. S.

El 27 de septiembre, día de la coronación, a las 17:30, se verá también a la Divina Pastora sobre su paso, en los traslados al altar de coronación en la Plaza del Triunfo, transitando en la ida por Puerta de Campanillas, Plaza del Triunfo y llegada al altar de Coronación, y en la vuelta por Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel.

Ya en la jornada del domingo 28 de septiembre, a las 17:45, será la procesión extraordinaria de la coronación canónica y de vuelta a la capilla de la calle Amparo, siguiendo el siguiente itinerario: Puerta de los Palos, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Granada, Sierpes, Campana, Santa María de Gracia, Amor de Dios, Correduría, Cruz Verde, González Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, Plaza de Montesión, Feria, Aposentadores y Amparo (entrada 00:00 aproximadamente).

La Virgen de la Anunciación de Juan XXIII saldrá en procesión extraordinaria por las calles del centro el sábado 13 de septiembre. La imagen saldrá por la mañana desde la iglesia de la Anunciación para ir a la Catedral, donde el arzobispo presidirá una misa por el 50 aniversario fundacional. El regreso al templo universitario de la calle Laraña será por la tarde.

La Hermandad de las Aguas culminará el 275 aniversario fundacional con una procesión extraordinaria el viernes 19 de septiembre por el barrio de Triana, con el paso de misterio al completo, y desde la parroquia de San Jacinto. Previamente, las imágenes del crucificado y la Virgen del Mayor Dolor serán trasladadas en andas hasta el viejo arrabal el 13 de septiembre.

La misión de la Esperanza

El mes de octubre llegará con la esperada misión de la Esperanza, un acontecimiento de carácter evangelizador que llevará a la dolorosa trianera hasta el Polígono Sur con motivo del 75 aniversario del dogma de la Asunción. Los actos comenzarán el 3 de octubre con el traslado de la Virgen a la parroquia de Santa Ana. Posteriormente, será llevada a las Parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, en el Polígono Sur. Posteriormente, el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, la Virgen recorrerá en rosario el entorno de Las Letanías y Las Tres Mil Viviendas, para regresar posteriormente a Triana y en concreto a la parroquia de San Jacinto. Desde este templo, y tras la celebración de varios actos de culto, partirá hacia la Catedral el domingo 25 de octubre, donde presidirá un triduo solemne. El 1 de noviembre, en el marco de la solemne misión, regresará a su capilla en procesión triunfal tras visitar la Real Parroquia de Santa Ana.

El paso de misterio de las Aguas cruza el puente de Triana camino del centro del Sevilla.

El 5 de octubre es el día en el que nazarenos del Divino Perdón Divino Perdón recorrerá Alcosa como el colofón a los actos del XXV aniversario de la fundación de la hermandad. El Señor saldrá en el paso del Nazareno de la Humildad del Cerro del Águila. La comitiva saldrá a las 11:00 desde la iglesia Beata Ana María de Javouhey, y recorrerá las siguientes calles: Emilia Barral, Beata Ana María de Javouhey, Plaza Maestro Sánchez Rosa, Plaza Azahín, Emilia Barral (12:30), Ciudad de Chiva, Plaza Zocodover, Ontur, Pintor Alfonso Grosso (13:45), Carmen Conde, Avenida Ildefonso Marañón, Escritor Alfonso Grosso y entrada a las 14:55.

Un día antes, el sábado 4 de octubre, la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Corona saldrá en procesión tal y como recogen las reglas por el 25 aniversario ed la corporación.

El Museo y las Penas

El histórico ‘stabat mater’ de la Hermandad del Museo. / D. S.

El mes de noviembre también contará con un par de procesiones extraordinarias. El día 8, los titulares de la Hermandad del Museo presidirán en la Catedral una misa estacional por el 450 aniversario fundacional, ambos en el mismo paso, el del crucificado, reproduciendo la estampa del stabat mater con la que procesionaba la cofradía hasta principios del XX. El 22 de noviembre, y previo rosario de la Virgen de los Dolores al convento carmelita de Santa Ana, el Señor de las Penas de San Vicente protagonizará una procesión triunfal desde el Buen Suceso por el 150 aniversario fundacional en su paso de salida.

La peregrinación de la Virgen de Montserrat a la abadía catalana

Es, sin duda, una de las citas cofradieras del año. La Virgen de Montserrat protagonizará un inédito rosario en la abadía de Montserrat. La corporación sevillana fue invitada a peregrinar con su titular mariana hasta Cataluña para participar en los actos de los 1000 años de la fundación de este enclave religioso sito en la provincia de Barcelona. La Dolorosa sevillana recorrerá la abadía benedictina en el paso de traslados de la Virgen del Rosario, de la Hermandad de Montesión.

La Virgen de Montserrat. / Rafa del Barrio

La fecha de este acontecimiento histórico para la corporación sevillana es el 13 de diciembre. La Virgen de Montserrat de Sevilla y la “moreneta” estarán presentes en la misa de acción de gracias por los mil años del monasterio. Los hermanos aprobaron de manera mayoritaria en un cabildo extraordinario aceptar la invitación el abad de Montserrat. Para anunciar esta peregrinación extraordinaria, la corporación ha encargado un cartel al Taller Daroal.