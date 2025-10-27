Las Penas expone en el Ayuntamiento de Sevilla 150 años de hermandad, historia y patrimonio

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado hoy la exposición “Las Penas. Ápice y Excelso”, una muestra sin precedentes organizada por la Hermandad de las Penas en la Casa Consistorial que reúne más de sesenta obras del patrimonio histórico, artístico y documental de la corporación de San Vicente con motivo del 150 aniversario de su fundación. La exposición podrá visitarse en el Ayuntamiento desde el 27 de octubre hasta el 8 de noviembre.

Fotografía de familia durante el acto de inauguración / Ayuntamiento de Sevilla

Organizada bajo la dirección de los comisarios Manuel Blanco Mesa y Juan Carrero García-Tapial, y con la asesoría del historiador José León Calzado, la muestra ofrece un recorrido temático que permite al visitante adentrarse en la historia, la devoción y la identidad de la Hermandad desde sus orígenes hasta la actualidad. El diseño expositivo, concebido por mon.producciones bajo la dirección de Rocío Monsalves, propone una experiencia emocional que combina tradición y modernidad, integrando elementos gráficos, fotografías de archivo y recursos audiovisuales que facilitan una conexión directa con el alma y la esencia de la Hermandad.

“Las Penas. Ápice y Excelso” se presenta como un acto de encuentro y reflexión, un espacio donde los visitantes podrán descubrir el lado más íntimo, humano y espiritual de la corporación. Esta exposición forma parte del programa conmemorativo del 150 aniversario de la fundación de la Hermandad, que incluye diversas actividades culturales y religiosas a lo largo del año. La inauguración oficial, celebrada en el Salón Colón del Ayuntamiento, ha contado con la presencia de autoridades eclesiásticas y civiles, representantes del mundo cofrade y cultural, así como miembros de la propia hermandad.

Detalle de una de las salas de la exposición / Ayuntamiento de Sevilla

Durante el acto, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, destacó en su intervención el valor simbólico de esta muestra: “Hoy no estamos en un salón de actos cualquiera. Estamos en la casa de todos los sevillanos que acoge una exposición que marca desde hoy un antes y un después en la Semana Santa de Sevilla. Esta casa, el corazón de la ciudad, abre sus puertas de par en par no solo para acoger una exposición, sino para abrazar a una parte fundamental de Sevilla: la Hermandad de las Penas”, afirmó Alés.

El delegado subrayó además la trascendencia de la efeméride: “Un siglo y medio de vida, ciento cincuenta años que son el tiempo de varias generaciones de sevillanos que han encontrado consuelo, sentido y devoción bajo vuestra mirada. Sevilla no se entiende sin sus hermandades, pero Las Penas ocupa un lugar singular: hablar de Las Penas es hablar de recogimiento, de elegancia serena, de devoción íntima que no necesita alardes”.

Alés destacó igualmente la dimensión emocional de la exposición: “Lo que hoy inauguramos no es una simple muestra. La Hermandad hace algo mucho más valiente: nos muestra su lado más íntimo y humano. Gracias a los comisarios y al equipo de diseño, no vamos a ver una exposición; vamos a vivir una experiencia emocional”. Finalmente, el delegado dedicó unas palabras a Juan Carrero, comisario de la muestra y figura esencial en la vida de la Hermandad, a quien definió como “auténtico alma mater de la corporación”.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 8 de noviembre en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas de lunes a viernes y de 10 a 14 horas los sábados; con entrada gratuita, ofreciendo a sevillanos y visitantes la oportunidad de contemplar piezas únicas del patrimonio de la hermandad y de sumergirse en su historia y devoción.