El Cristo de los Milagros de Perú recorre el centro por primera vez desde la iglesia de Santa Cruz

Una procesión que despierta la expectación y la curiosidad de todos aquellos que, por mor de la casualidad, se cruzan con ella. La Asociación Religiosa del Devotos del Señor de los Milagros de Perú, en Sevilla, ha realizado este domingo su habitual salida procesional con el icono-réplica de la citada imagen, una de las más veneradas en toda América, y que goza de devoción igualmente en diversas partes del mundo.

Esta comunidad, que lleva realizando dicha procesión desde el año 2010, se integra esencialmente de fieles peruanos que se agrupan en torno a esta imagen, portándolo a la manera de su lugar de origen. Acompañado por una Agrupación Musical, el trono ha recorrido las calles de la ciudad por primera vez desde la iglesia de Santa Cruz, templo al que se trasladaron el pasado mes de diciembre. Anteriormente su sede se ubicaba en la iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Jesús del Gran Poder, y donde en los próximos meses recibirán culto precisamente los titulares de Los Javieres tras el definitivo traslado a su templo fundacional.

Tras la misa de las nueve de la mañana comenzó esta procesión que discurrió por puntos novedosos, como el Arenal, la Plaza Nueva, Francos, las estrecheces de Santa Cruz o el propio arco del Postigo, acompañado por numerosos hermanos vistiendo el hábito particular y rezando y cantando tal y como ocurre en Perú. Estos días, asimismo, se ha celebrado triduo en la iglesia.

La asociación en sí nació en el año 2015, si bien el culto viene desarrollándose desde el año 2010. El Señor de los Milagros original, datado en el siglo XVII, hunde sus raíces en la ciudad de Lima, y a día de hoy su devoción se extiende por centenares de ciudades en todo el globo. El Cristo en sí es una imagen pintada en el retablo mayor del Santuario de las Nazarenas, y fue realizado por un angoleño perteneciente a una comunidad de esclavos africanos que levantó un santuario en el Perú colonial. En España se celebran procesiones al crucifijo en otras ciudades como Valencia, Madrid o Barcelona.