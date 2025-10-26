San Pablo denuncia un robo en las dependencias de su casa hermandad
El hecho se ha producido esta pasada madrugada y, por fortuna, no ha generado daños ni en los titulares ni el patrimonio artístico
La junta ofrecerá información "tan pronto como sea posible" conforme al transcurso de la investigación
Un verdadero susto que, por fortuna, tan solo ha quedado precisamente en eso. La hermandad de San Pablo ha informado a través de sus perfiles oficiales que las dependencias de la casa hermandad han sufrido un robo durante la pasada madrugada. Tras haber recibido el aviso por parte del sistema de seguridad, "se dio aviso inmediato a la Policía Nacional, que se personó en el lugar para llevar a cabo las actuaciones oportunas. Poco después, varios miembros de la Junta de Gobierno acudieron también a las instalaciones y pudieron comprobar lo sucedido", señala la corporación.
Pero lo más importante y tranquilizador es que ni los sagrados titulares (Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso) ni el resto de nuestro patrimonio artístico y devocional han sufrido daño alguno. En estos momentos, "la Junta de Gobierno actuará con la máxima prudencia y discreción mientras se desarrolla la investigación pertinente y tan pronto como sea posible ofrecer más información, será comunicada a través de nuestros canales oficiales, manteniendo puntualmente informados a todos nuestros hermanos", finaliza.
