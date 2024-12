"La piedad popular sevillana es un océano inmenso, siempre descubrimos algo nuevo"

Vísperas del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla. Un acontecimiento vital para el futuro de las cofradías en el que se hablará ampliamente de su presenta y se marcarán los caminos de por dónde han de discurrir en el futuro. El arzobispo, monseñor Saiz Meneses, gran impulsor de la cita, atiende a este periódico para repasar cómo será el programa acadeámico y para analizar el papel de las hermandades en la sociedad. “La piedad popular es característica de esta ciudad y sin duda enriquece la vida de la misma”, a firma sin tapujos el prelado que supo ver desde el primer momento el enorme tesoro con el que cuenta la Archidiócesis.

Pregunta.Nos encontramos a las puertas del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Han sido muchos meses de trabajo…

Respuesta.Dos años intensos en la comisión ejecutiva del Congreso; después se crearon las comisiones de trabajo y presentamos en Roma tanto al Santo Padre como a la Secretaría de Estado y a varios Dicasterios vaticanos el proyecto del Congreso. Siempre hemos estado motivados por la llamada del Papa, que reconoce en esta etapa misionera a la piedad popular no solo como lugar teológico, sino como el manantial de expresión popular de la fe para llegar especialmente a los más alejados. El aniversario de los 25 años desde el primer congreso internacional y el jubileo de la Iglesia para el 2025 sirvieron de acicate para concretar todas las inquietudes respecto a la realización de un congreso. Ahora estamos ya a las puertas. Se ha hecho un gran trabajo en la preparación con la colaboración de muchas personas. Quiero dar las gracias a todos los voluntarios, que son más de 170, y que ayudarán al buen trascurrir de los actos a lo largo de estos días. También agradezco a la comisión ejecutiva y comisiones de trabajo su gran dedicación en colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, a la delegación diocesana de Hermandades. Capítulo aparte merece destacar la coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla para este gran encuentro. ¡Gracias de corazón a todos!

P.- ¿Qué espera de esta importante cita?

R.Que sean días de encuentro, de celebración de la fe, de compartir, de poner en común, de enriquecimiento mutuo, en comunión con toda la Iglesia universal. Seguir caminando por las líneas pastorales que nos señala el Papa en esta etapa misionera. Pensando en la importancia de la piedad popular, que es la piedad del Pueblo de Dios, como la define el papa Francisco, que es vivida de modo diverso en muchas partes del mundo el Congreso ayudará a seguir impulsando esta manifestación popular de la fe. Las hermandades y piedad popular son la casa donde se vive y se crece también como iglesia, casa común para todos y vivencia concreta de la fe y fraternidad. En un mundo que está plagado de conflictos, las hermandades son propuestas de encuentro, fraternidad para todos junto con la expresión alegre de la belleza de la fe.

El papa y Saiz se saludan amistosamente en el Vaticano / Archidiócesis

P. - ¿Está satisfecho con las inscripciones?

R.Hemos llegado a las 1834 congresistas. Habrá cofrades de muchos lugares que se harán presentes. Hemos superado las previsiones iniciales. Las diferentes presentaciones del congreso por toda España y la presencia de cofrades de varios países como México, Guatemala, Honduras, Francia, Suiza, EEUU, Chile, Buenos Aires, Estados Unidos. El Congreso ha de ser un encuentro con Dios y comunión con los hermanos, un momento espiritual y de oración. Los que vengan a Sevilla encontrarán un acontecimiento que será testimonio de fe y apertura a lo trascendente. La belleza de la fe expresada en la celebración diaria de la Eucaristía y de los lugares donde se adorará al Santísimo Sacramento fortalecerá la fraternidad que viven las hermandades y la comunión que solo el Señor nos puede dar. La capilla de San Onofre en la Plaza Nueva; capilla de la Antigua de la Catedral y la capilla de Santa María de Jesús, sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías junto a todos los monasterios de vida contemplativa serán el pulmón de este congreso. Gracias a todos los adoradores de todas las hermandades sacramentales que se han organizado para los turnos de adoración.

P.- Háblenos del programa académico. Destaque algunas ponencias o mesas redondas.

R.El programa está conformado por grandes temas que son nucleares en la vida de las hermandades, y que son de máxima actualidad: la etapa misionera que vivimos, la sinodalidad de toda la Iglesia y la piedad popular como lugar teológico. El papa Francisco ha situado a toda la Iglesia en estado de misión evangelizadora y misionera y eso se refleja en los temas del Congreso. La presencia del Enviado Especial del Papa, Mons. Edgar Peña Parra, Sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano que traerá un importante mensaje del Santo Padre, las 9 ponencias en la que participarán cuatro Prefectos de Dicasterios vaticanos y las tres mesas redondas, forman un programa académico excelente y de gran nivel. Basta leer el título de las ponencias para hacernos una idea: La Misión Evangelizadora, alma de las Hermandades; Las Hermandades: casa y escuela de vida cristiana, comunión y sinodalidad; La sinodalidad en la piedad popular; Oración y liturgia en la propuesta de Santificación de las Hermandades; La importancia de la formación para dar razón de la esperanza; “Memoria Fraternitatis” Culto, Caridad y Evangelización como expresión de fe y devoción en la historia de la Iglesia; La piedad popular como lugar teológico y la antropología. Y las tres mesas redondas sobre “la Dimensión Pastoral y Social”, sobre “la Liturgia, Historia y Derecho” y sobre “el Arte y Estética”. Especialmente será un regalo la última de las ponencias Hacer presente el Amor de Dios en medio de su Pueblo realizada por una hermana de la Cruz. Este itinerario temático expresa los grandes pilares de las hermandades: culto, formación y caridad y todo guiado por la transversalidad de la evangelización para estos tiempos y etapa misionera. Es un gran regalo para toda la Iglesia y expresión del caminar sinodal y alegre de la misma.

Monseñor Saiz, arzobispo de Sevilla. / M. G.

P.-¿Sentará las bases de hacia dónde debe ir la piedad popular?

R.Nos dejará un corpus doctrinal muy completo que nos ayudará a seguir creciendo en formación, otro de los tres pilares de las hermandades junto al culto y la caridad. El Congreso es punto de encuentro, de llegada y especialmente de salida para trabajar en cada junta de gobierno y en las diputaciones de formación. Servirá de ayuda para la delegación diocesana de hermandades de la Archidiócesis de Sevilla para orientar y enriquecerá también los aspectos jurídicos que derivarán en la actualización de la normativa diocesana. Ciertamente, nos ayudará para consolidar el presente y para ir orientando el futuro en este ámbito eclesial de la piedad popular.

P.- Del congreso también quedará su gran acción social…

R.La caridad es uno de los tres pilares de las hermandades, junto con el culto y la formación. La evangelización es el eje trasversal de toda expresión de la piedad popular. El II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular potenciará también una obra social destinada a la atención de las personas que viven sin techo y sin hogar. Este proyecto está enmarcado en el Plan Pastoral Diocesano para estos años aprobado por los distintos consejos de la Archidiócesis y en el que participó toda la familia diocesana. Además, será un impulso a las obras caritativas y sociales que tienen las hermandades y que conforman una red de caridad que llega a muchas personas. De la mano de la vicaría episcopal para la Pastoral Social, a través de Cáritas Diocesana, queremos que esta obra social pueda continuar la labor que la Iglesia de Sevilla ya viene realizando en el acompañamiento a las personas en situación de calle, personas sin hogar, vulnerables y en grave exclusión que, con dolor, sigue en aumento. No será un albergue como los que hay en nuestra ciudad y que cumplen su función y misión. En este proyecto, a diferencia de los albergues de baja exigencia, las personas sin hogar vendrán derivados y acompañados de los voluntarios de las cáritas parroquiales done ya existen proyectos de atención de calle.

P.- ¿Está satisfecho con el apoyo e implicación de las administraciones e instituciones con esta importante cita?

R.En la Archidiócesis de Sevilla siempre ha habido un diálogo cordial y fructífero con las administraciones. Esta buena colaboración la sienten los ciudadanos. El Congreso también es expresión de amistad y encuentro para una ciudad que es conocida mundialmente y que el Papa en una reciente carta dirigida a su Enviado Especial para el Congreso Internacional, Mons. Edgar Peña Parra, Sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, la califica de “gloriosa ciudad de Sevilla”. Nuestra próxima cita internacional ha sido mirada con importancia y reconocimiento por las instituciones y administraciones públicas como el Ayuntamiento de Sevilla o la Junta de Andalucía. El apoyo institucional de tantos patrocinadores son una muestra de reconocimiento también a la ciudad de Sevilla y a toda la Archidiócesis que ha encontrado en la religiosidad popular de las hermandades un sello de la identidad de esta tierra.

José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. / D. S.

P.- En la inauguración de las exposiciones de la Fundación Cajasol resaltó usted la grandeza de la ciudad y su piedad popular. Entiendo que Sevilla debe ser un ejemplo, un espejo en el que mirarse.

R.Desde mi llegada a Sevilla, he visto siempre con agrado el deseo de tantas personas e instituciones por mostrarme la historia y el papel de las hermandades. La piedad popular sevillana es un océano inmenso donde si navegamos, siempre descubrimos algo nuevo. Mi lema episcopal Duc in altum, me lleva a dejarme sorprender y a continuar aportando a la peregrinación que hace la Iglesia en Sevilla con una palabra para que este rico patrimonio religioso pueda ser custodiado y ofrecido ahora y en el tiempo. Es una responsabilidad que la desempeño con agrado. Además de ser un espejo, me gustaría que pueda servir de manantial para que todos se sientan enriquecidos por la belleza de la fe expresada en tantos siglos. Sevilla que llevó adelante su amor a la Inmaculada, deseo que siga siendo generosa en su expresión y vivencia de la piedad popular con todos los pueblos que vengan a conocerla.

P.- Se espera la llegada a Sevilla de centenares de miles de personas para vivir la procesión de clausura. ¿Cómo hay que vivirla?

R.Con admiración y asombro, con actitud contemplativa. Con la fe agradecida y testimoniada de nuestros mayores, con el candor e inocencia de los más pequeños. Nuestros mayores nos han trasmitido la fe. Muchos de ellos la seguirán desde la televisión o los diversos medios de comunicación; en ellos encontraremos la expresión de lo que siempre han hecho, rezar a las devociones populares que ese día harán procesión. Me imagino algunos hijos y nietos explicando y recordando las veces que han ido al templo a rezarles. Pues así hay que vivirla, con la devoción heredada de nuestros padres y abuelos, y con el asombro del inicio de la fe de los más jóvenes. Como dice el papa Francisco, hay un mística popular en el Santo Pueblo fiel de Dios. El pueblo que camina junto a sus devociones, que le reza, que se acuerda de los que ya no están, pero están acogidos por la misericordia de Dios. Creo que hay una intimidad itinerante que debemos descubrir en la contemplación de las devociones que recorrerán las calles de Sevilla. La piedad popular es fuente de espiritualidad y desde este caudal hay que vivir la procesión extraordinaria de clausura. Lo importante es que las imágenes tan significativas que recorrerán las calles de Sevilla nos ayuden al encuentro profundo con Cristo y con el Padre, con el Espíritu Santo y con María Santísima.

P.- ¿Qué influyó en la elección de las imágenes participantes? ¿Fue complicado?

R.Cuando en la comisión ejecutiva del Congreso se planteó la clausura con una procesión extraordinaria no fue fácil tomar una decisión sobre las imágenes que debían participar. Consideramos la posibilidad de la patrona de la Archidiócesis y las devociones más significativas de la ciudad y del territorio diocesano. La Virgen de los Reyes que es patrona de Sevilla y de su Archidiócesis debía presidir la procesión de clausura y conformar una expresión representativa de toda la amplia manifestación de religiosidad popular que tenemos. Con 700 hermandades en la Archidiócesis, fue una decisión muy difícil, agridulce, porque nos hubiera gustado complacer a todos los que hubiesen deseado procesionar, pero eso era imposible; por eso nos dejamos guiar por un criterio lo más objetivo posible. Hemos querido que todas las hermandades, que la Archidiócesis entera se pusiera “en modo” Congreso, y participara de una forma u otra. Lo importante en esta procesión extraordinaria de clausura es el protagonismo de Nuestro Señor y de María santísima, y también la expresión de fe y amor de todo un pueblo.

El arzobispo durante la rueda de prensa. / Juan Carlos Muñoz

P.- El Ayuntamiento ha advertido varias veces del coste que para las arcas municipales tienen las procesiones extraordinarias. ¿Sería partidario de que las hermandades sufragaran los gastos extraordinarios de Policía, etc?

R.Las hermandades no tienen posibilidades para responder a esos gastos, como tampoco lo tienen otras instituciones y acontecimientos que se viven y generan encuentros en espacios de la ciudad. Sevilla es una gran ciudad que destaca por su acogida y belleza singular. Sin duda se buscarán las mejores fórmulas para que las dificultades y desafíos que presenta una ciudad en crecimiento puedan ser atendidas en beneficio de todos. Nosotros siempre estamos al servicio para colaborar y escuchar, de modo que podamos generar frutos de buena convivencia. La piedad popular es característica de esta ciudad y sin duda enriquece la vida de la misma. Agradezco a las fuerzas de orden público y a todos los que coordinan el buen desarrollo de cada día de la ciudad el enorme esfuerzo que supone para la convivencia y seguridad, especialmente en esta semana. Gracias de corazón.

P.- ¿Es consciente de que hay muchos cofrades que están hastiados de tantas procesiones fuera de su tiempo ordinario?

R.Las fiestas dedicadas al Señor, a la Virgen y a los santos llenan el calendario con expresiones de la piedad popular. La Archidiócesis incluye la ciudad de Sevilla y toda la provincia. Y en muchos pueblos es un acontecimiento el aniversario de su patrona, de los titulares de una hermandad o de una devoción con gran arraigo en el pueblo. No todo sucede en Sevilla. Las juntas de gobierno junto a la delegación diocesana de Hermandades ayudarán en la búsqueda de un equilibrio en las expresiones de la piedad popular para que pueden manifestarse no solo en procesiones sino en otros actos de culto y en momentos de formación y caridad. Los cofrades están llamados a custodiar este patrimonio espiritual y religioso de las hermandades fruto de tantos siglos. Por eso es bueno custodiar este tesoro trabajando juntos. Si el hastío se transforma en deseos de mejora y de poder canalizarlos dentro de las hermandades saldremos siempre fortalecidos, ganando en potencia evangelizadora y en buena convivencia.

P.- He llegado a leer que estamos en riesgo de estar construyendo no solo un cristianismo turístico, si no de haber inventado un catolicismo sin Dios.

R.Precisamente por esta razón el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular tratará de responder a un mundo secularizado donde la piedad popular es fuente de crecimiento en la fe. Siendo la piedad popular uno de los ejes de este pontificado, las hermandades son las primeras convocadas en custodiar el patrimonio religioso resultado de la vivencia de la fe. El camino de la belleza, también llamada la Via pulchritudinis, puede ser la puerta por donde Dios asombre a muchas personas alejadas o que solo tengan un interés por lo artístico y cultural. Esta etapa misionera, tal como la ha definido el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado con la exhortación Evangelii Gaudium, trata de responder a los riesgos y desafíos de un mundo líquido que trata de apartar a Dios. Soy más de animar a los católicos a que con alegría y audacia busquemos de manera creativa la vivencia de la fe en la vida pública. Así que todo es una oportunidad para evangelizar y trasparentar más la Iglesia como casa acogedora y familia de fe.

Primer plano del anillo pastoral del arzobispo de Sevilla / Juan Carlos Muñoz

P.- El Papa Francisco no vendrá al Congreso, pero el presidente Sánchez lo ha invitado oficialmente a Sevilla en junio de 2025 para participar en la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo...

R.Si el Santo Padre viene a Sevilla, viene a su casa. Así se lo hemos manifestado en los diferentes encuentros con él. El Papa conoce la importancia de la piedad popular no solo en Sevilla, sino en toda Andalucía y España. Sería su visita un regalo para la Archidiócesis de Sevilla que siempre ha mostrado un amor desmedido por el Papa. ¡Aquí lo esperamos!

P. - Háblenos de la Rosa de Oro que va a recibir la Macarena y su significación.

R.El Papa muestra siempre que puede su devoción filial a la Virgen María. Cada vez que viene de un viaje se acerca a la Basílica de Santa María la Mayor para depositar flores a la patrona de Roma, la Salus Populi Romani. La Rosa de Oro es una muestra extraordinaria de afecto a nuestra tierra, llamada tierra de María, que se dirige a la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena cuya devoción es expresión de la piedad popular. En esta alta distinción que será entregada por el Enviado Especial para el II Congreso Internacional, Mons. Edgar Peña Parra, contemplaremos el amor del papa Francisco a la Virgen y en la Esperanza Macarena a todas las devociones que nos han trasmitido nuestros mayores.

P. - La respuesta de las hermandades de Sevilla ante la Dana de Valencia ha vuelto a ser ejemplar...

R.Sevilla es muy generosa y responde con prontitud a toda necesidad. Por eso no me ha extrañado la rapidez del Consejo de Hermandades de Sevilla y de otros consejos de la Archidiócesis que han coordinado junto con las propias hermandades toda ayuda en red con instituciones como ayuntamientos y asociaciones. Cáritas sigue haciendo una gran labor y ha convocado con rapidez a todos. Me quedo también con los gestos pequeños y generosos de muchísimas personas que no han dudado en acercarse a la parroquia y hermandad para ayudar, incluso se han trasladado a las zonas afectadas de Valencia para ayudar in situ. Quiero destacar la ayuda de tantos jóvenes que son el tesoro de las hermandades y de toda la Archidiócesis de Sevilla. El Papa en ocasiones ha subrayado que hay que organizar la Esperanza. Esta ayuda de todos ha sido la expresión del mismo lema del Congreso, Caminando en Esperanza. Gracias por tanta generosidad.