Una placa recuerda el lugar que ocupaba el Cristo del Desamparo y Abandono de El Cerro en San Luis de los Franceses

Hace 45 años que el Cristo del Desamparo y Abandono está en El Cerro del Águila. Hasta allí llegó a hombros de la devoción de todo un barrio en un camino que salía de San Gil y terminó en la iglesia de los Dolores. Antes de que el crucificado estuviera en San Gil, al menos permaneció hasta 1942 en la iglesia de San Luis de los Franceses. Desde el 10 de marzo, una placa recordará el lugar en el que recibió culto el Crucificado. Un reconocimiento que rinde homenaje a la memoria colectiva y al trabajo de tantas personas que han mantenido viva esta herencia cultural y religiosa a lo largo de los años.

La llegada del Cristo del Desamparo y Abandono a la parroquia de los Dolores / D. S.

El crucificado de la hermandad del Cerro del Águila estuvo hasta 1942 en la sacristía del antiguo noviciado jesuita desde donde pasó a San Gil en depósito. La talla fue cedida en propiedad por la Diputación Provincial de Sevilla, dueña del templo barroco de la calle San Luis desde 1835, a la corporación del Martes Santo en 1981.

El descubrimiento de la placa fue presidido por el Diputado Provincial de Cultura y Ciudadanía Casimiro Fernández Linares, contó con la participación del hermano mayor de la corporación del Martes Santo, Manuel Zamora, así como del delegado del Distrito Cerro-Amate, José Lugo, y su director general, Patricio León, así como el consiliario de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, del Cerro del Águila, Santiago Rueda.

Placa conmemorativa en San Luis / M. G.

La placa ha sido colocada en el mismo muro donde estuvo el Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono y donde siguen intactas las dos grandes alcayatas de las que estuvo colgada la cruz. El madero original está actualmente en la casa de Hermandad de El Cerro.