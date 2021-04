La programación de cuaresma y Semana Santa en Sevilla alcanzó 120.000 participantes

Las exposiciones y actividades de la Cuaresma en Sevilla han alcanzado los 120.000 participantes, aproximadamente, desde el pasado mes de febrero hasta la finalización de la Semana Santa. De esta programación diseñada por el Consejo de Cofradías, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla a través de la delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, destacan las más de 50.000 personas que visitaron la muestra In nómine Dei en la Fundación Cajasol, o las 26.000 que contemplaron las Escenas de la Pasión en el Casino de la Exposición.

Son las exposiciones las que mayor participación han registrado a lo largo de la cuaresma y la Semana Santa, completando en algunos casos el aforo permitido cada día. La muestra más visitada ha sido In Nomine Dei, celebrada en la Fundación Cajasol, que ha registrado más de 52.000 visitas. A continuación se sitúa Escenas de la Pasión. Misterios de Sevilla, celebrada en el Casino de la Exposición, con un total de 26.000 visitantes.

Respecto a la exposición Sevilla Fecit-21, organizada por la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla y el área de Fiestas Mayores en el Ayuntamiento de Sevilla, se han registrado un total de 11.000 visitas durante su celebración en la Casa Consistorial. En la Casa de la Provincia, la muestra dedicada al imaginero Sebastián Santos acumula hasta el Domingo de Resurrección 7.000 visitas. En este caso, organizada por el Consejo, la Hermandad del Cerro del Águila y la Diputación de Sevilla, permanecerá abierta hasta el próximo 2 de mayo. Otras exposiciones, como la desarrollada de la mano de Torre Sevilla y en la que se ha podido contemplar la restauración del techo de palio de la Hermandad del Buen Fin por parte del IAPH ha reunido a 4.000 visitantes.

También contó con la colaboración del Ayuntamiento la muestra del Consejo dedicada al patrimonio musical bajo el título de In Paradisum en el Antiquarium, que recibió a 2.500 personas.

También destaca la acogida de la exposición de fotografías organizada por el Ayuntamiento y el Consejo Semana Santa en la memoria, que ha mostrado en varios espacios públicos del centro y de Triana un total de 60 imágenes de las cofradías de la ciudad entre los años 20 y la década de los 80 del siglo XX pertenecientes al Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones (SAHP).

Música para la cuaresma

La música también ha sido protagonista de esta programación, con especial presencia de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que, además de participar en varios actos y conciertos en templos e iglesias, ha celebrado un ciclo de conciertos en colegios de la ciudad a los que asistieron unos 1.400 escolares, aproximadamente.

También las bandas de música procesional han sido protagonistas en la programación Cuaresma en Sevilla. A los dos conciertos celebrados en Fibes, con un total de 1.100 espectadores, se han sumado otros cuatro celebrados en el Parque de Magallanes y en las setas, ambos con 1.240 espectadores en total.

Al margen de estos conciertos organizados por el Consejo, el Ayuntamiento y, en el caso de los que se han llevado a cabo en el Parque Magallanes por Torre Sevilla, el área de Fiestas Mayores también ha celebrado junto al Consejo de Bandas de Música Procesional una serie de certámenes durante la Semana Santa en el Parque de María Luisa, la Buhaira y los Jardines del Valle a los que han asistido 1.200 espectadores en total.

A todo ello hay que sumar otros actos como el homenaje al Pregón de la Semana Santa de Sevilla en el Teatro de la Maestranza, con 1.200 espectadores (el aforo permitido debido a las restricciones); la recuperación de la Exaltación de la Saeta, con más de 400 espectadores en el Teatro Lope de Vega; o el concierto ofrecido el pasado Jueves Santo por la Banda Sinfónica Municipal en este mismo teatro con 200 espectadores.

Por su parte, el ciclo de cine cofradiero del Consejo también se ha convertido en un gran aliciente, 4.000 espectadores tanto en el Teatro Cajasol como en el salón de actos de la Cámara de Comercio.

Por último, se suman a toda esta amplia programación otras muestras expositivas como la de pintura de temática cofradiera en la Casa Fabiola; la fotográfica de Rafael Alcázar en la oficina store de CaixaBank o la de los carteles pictóricos de la Semana Santa en la Cámara de Comercio.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha destacado que “la alta participación en este amplio programa de actividades, demuestra que la idea en la que el Consejo y el Ayuntamiento venían trabajando desde hace meses de ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de disfrutar de una serie de actos en torno a la cuaresma y a la Semana Santa estaba más que justificada. Y lo más importante es que esta programación, que se ha llevado a cabo con todas las medidas de seguridad sanitaria, es fruto de la colaboración y el trabajo conjunto del Consejo, el Ayuntamiento y otras instituciones que también se han sumado a estas iniciativas”.

Para Cabrera, “sin perder de vista que lo importante estaba en los templos, y así se ha demostrado también a lo largo de la Semana Santa, era importante ofrecer estas alternativas en un año tan difícil sin procesiones de nuevo como consecuencia de la Covid-19 y, todo ello, en el marco de un plan municipal de dinamización y reactivación de los sectores económicos vinculados a esta fiesta mayor de Sevilla sin precedentes en nuestra ciudad”.

El presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, ha destacado el trabajo y el esfuerzo realizado desde la institución “para poner en marcha todo un sueño de muchos meses que hemos hecho realidad. Además hemos contribuido a la reactivación de muchos sectores vinculados a nuestra ciudad y nuestras cofradías, como por ejemplo los artesanos o la hostelería”, ha apuntado.

Vélez también ha destacado el hecho de que no ha habido ningún incidente sanitario en ninguno de estos eventos, ni en los templos durante la Semana Santa. “Hay que agradecerles a las hermandades y al pueblo de Sevilla su más absoluto sentido de la responsabilidad. Se han guardado las distancias de seguridad, se han utilizado las mascarillas, ha habido gel hidroalcohólico en todos los sitios… En definitiva, ha sido todo un ejemplo de responsabilidad que, por otra parte, no me resulta extraña, ya que las hermandades desde tiempos ancestrales han sabido organizar sus actos con un elevado sentido del orden”.

En esta línea, el presidente del Consejo ha pedido a la ciudadanía que durante el año se siga cumpliendo con todas las normas sanitarias: “Que al próximo año haya o no pasos en las calles depende de nosotros, no sólo de las autoridades. Tenemos que poner todo de nuestra parte para evitar contagios, que los hospitales se colapsen y cumplir estas medidas sin que nos tengan que obligar a ello. Así haremos mucho bien para nosotros y para todos aquellos que nos rodean”.