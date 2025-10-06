La Pura y Limpia del Postigo, en la capilla de Las Aguas por el XXV aniversario de la coronación

Una instantánea singular que sirve de inicio para un amplio programa de actos en el marco de una efeméride especial. La hermandad de la Pura y Limpia del Postigo trasladó en la tarde de este domingo a su imagen titular, la Pura y Limpia Concepción, a la capilla del Rosario, sede canónica de la hermandad de Las Aguas. Este culto sirve como pistoletazo de salida al grueso de la celebración del XXV aniversario de la coronación canónica de la imagen, y que se viene desarrollando durante prácticamente todo el año.

En este sentido, la recatada imagen del Postigo, tras recorrer algunas calles del barrio en un sobrio pero entrañable y hermoso traslado, ha sido ubicada en el interior de esta capilla, prácticamente a la vera de la Virgen del Rosario, titular de la cofradía del Lunes Santo, y junto al resto de las imágenes de esta corporación penitencial. En este templo la Pura y Limpia permanecerá una semana, hasta el próximo día 11, y como principal detalle a reseñar la Virgen presidirá el altar junto a la imagen letífica de Las Aguas de cara a la misa del próximo día 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, y que estará oficiada por don Manuel Cotrino, párroco del Sagrario.

Visitas por el Arenal

En este sentido, un pilar fundamental de los cultos y actos a celebrar por este XXV aniversario es el hacer partícipe de esta efeméride al Arenal, con el que tanto arraigo histórico tiene la Virgen. Y en concreto, "a las Hermandades con las que tenemos una especial vinculación, estas son, el Baratillo, las Aguas y la Carretería, las cuales, dados los estrechos lazos que nos unen, son las que participan en nuestro cortejo procesional cada 6 de diciembre", apunta la corporación.

Por este motivo, de una manera especial, la Virgen se acercará a los hermanos de estas corporaciones vecinas, trasladándola en andas de forma solemne a sus sedes canónicas. Para ello, se recuperará el principal culto que, en sus orígenes, la Hermandad rendía a la Pura y Limpia del Postigo, esto es, el rezo del Santo Rosario, siendo este el hilo espiritual que la lleve a la Capilla del Rosario, a la Capilla de la Carretería y a la Capilla de la Piedad.

Así, la imagen estará recibiendo culto en las capillas de las hermandades mencionadas desde el 5 al 25 de octubre, permaneciendo en cada una de ellas una semana. El calendario previsto es el siguiente:

Capilla de la Carretería (Hermandad de la Carretería): del 11 al 18 de octubre.

Capilla de la Piedad (Hermandad del Baratillo): del 18 al 25 de octubre.

De este modo, durante cada semana, los hermanos y devotos de ambas corporaciones se verán integrados en sus correspondientes labores evangelizadoras, teniendo como encuentro fraternal tanto el rezo del Ángelus semanal como la celebración conjunta de la Santa Misa semanal de la Hermandad vecina.