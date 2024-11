Rechazada la candidatura de José Ignacio del Rey a las elecciones de Los Estudiantes

A día de hoy José Ignacio del Rey no podrá concurrir a las elecciones en Los Estudiantes. La comisión electoral ha rechazado la lista presentada al detectarse incidencias en los documentos presentados por dos de los miembros integrantes de la candidatura, todo ello en base a las Normas Diocesanas y a los requisitos que las mismas exigen para optar a ocupar diferentes cargos en juntas de gobierno. En concreto, uno de los candidatos a prioste no cuenta como actualizado el certificado de bautismo y el candidato a diputado mayor de gobierno "no aporta certificado actualizado de bautismo, sino fotocopia". Así lo ha remitido la propia comisión a la lista que encabeza este cofrade.

Tras reunirse la comisión el pasado 31 de octubre, "y habida cuenta que el art. 42 de las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías, ya citadas, obliga a la Junta de Gobierno a velar por el cumplimiento de todas las disposiciones referentes a elecciones, y muy especialmente porque los candidatos y electores reúnan las condiciones y cualidades exigidas por las Reglas y demás legislación aplicable; y habida cuenta además que el art. 32 de las precitadas Normas Diocesanas, y 52 y 53 de las Reglas que rigen la corporación, establecen las condiciones que deben exigirse para ser miembro de una Junta de Gobierno; y finalmente, habida cuenta además que la potestad de interpretar auténticamente las disposiciones recogidas en el Decreto de aprobación de las Normas Diocesanas, se encomienda únicamente al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final tercera de las Normas Diocesanas, esta Junta de Gobierno ha acordado no aceptar la candidatura presentada y encabezada" por del Rey, "ante el incumplimiento de las condiciones previstas en el art. 32 de las repetidas Normas Diocesanas y 52 y 53 de las Reglas de esta Hermandad", según consta la nota.

Las elecciones deberán celebrarse el próximo 19 de diciembre, y a la misma concurría otra candidatura, la presentada por Ricardo Mena-Bernal Escobar. La lista de Del Rey buscará las soluciones oportunas para poder optar a presentar la lista definitivamente.