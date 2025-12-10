Ricardo Cadenas, cartelista del Vía Crucis del Consejo del Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta

La hermandad de la Hiniesta prepara con esmero e ilusión la celebración del Vía Crucis de las Cofradías de Sevilla, acto que alcanza su quincuagésima edición y que estará presidido por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. En este sentido, la junta de gobierno ha designado como cartelista de este acontecimiento a Ricardo Cadenas y como diseñador de la papeleta de sitio de este a Antonio Díaz Arnido, hermano de la corporación.

Ricardo Cadenas (Sevilla, 1960) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y ha sido profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca desde 1987 hasta su reciente jubilación. Su obra ha estado fuertemente marcada por el descubrimiento en sus años de formación de la pintura norteamericana de posguerra, en especial el tránsito del expresionismo abstracto al pop art representado por Robert Rauschenberg. Excepcional dibujante, su imaginario está poblado de referencias al cómic y la cultura contemporánea. Sus creaciones se encuentran en numerosas colecciones y museos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Fundación Cajasol y la Diputación Provincial de Sevilla. Ha realizado los carteles de la Plaza de Toros de Sevilla (1998), la Corrida Goyesca de Ronda (2009), la Bienal de Flamenco de Sevilla (2016) y la Hermandad de la Macarena (2022).

Antonio Díaz Arnido (Sevilla, 1976) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Su actividad profesional se divide entre los trabajos de restauración y conservación de obras de arte y la creación pictórica, en la que la temática religiosa y cofrade ocupa un lugar principal. Su obra más reciente ha sido la decoración mural de la capilla del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ha realizado, entre otros muchos, los carteles del Junio Eucarístico de Sevilla (2010), la Semana Santa de Triana (2016), la Semana Santa de Jerez (2017), la Semana Santa de Huelva (2018), las Glorias de Sevilla (2018), la Semana Santa de Cuenca (2020), la Semana Santa de Almería (2021) y la Semana Santa de Elche (2022). Hermano de la Hiniesta, es el autor del cartel del 600º aniversario fundacional (2012), la portada del anuario de 2015, el óvalo pictórico de la bandera concepcionista (2015) y el cartel del Vía Crucis de 2016.