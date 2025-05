"Es rotundamente falso": el comunicado de Los Gitanos acerca del Lunes Santo 2025 y el refugio de San Pablo

La hermandad de Los Gitanos ha compartido, a través de sus perfiles oficiales, un comunicado oficial desmintiendo y aclarando algunas cuestiones sobre el pasado Lunes Santo. Un asunto que deviene de ciertas informaciones difundidas que señalaban que la corporación de la Madrugada no había permitido el acceso al interior del Santuario a las formaciones musicales de la hermandad de San Pablo, en especial la Agrupación Musical Virgen de los Reyes (que acompañaba al Señor de la Salud hasta el año 2010), una afirmación "rotundamente falsa".

Todo ello tras la celebración del cabildo de incidencias, desarrollado una vez pasada la Semana Santa. Tras explicar que San Pablo tomó la decisión de buscar refugio en el Santuario por la evolución adversa de la climatología, "la hermandad abrió de par en par las puertas del Santuario para acoger a toda la cofradía: hermanos nazarenos, costaleros y capataces, cuerpos de acólitos, auxiliares, músicos y enseres. Llegando incluso a poner a su plena disposición la totalidad de nuestra casa hermandad, con el único propósito de ofrecer un espacio más amplio, cómodo y seguro para todos, dando cabida a las más de 1.200 personas que formaban el cortejo completo", asevera, indicando además que durante aquellas horas "se procuraron atender todos los detalles para garantizar su completa tranquilidad y bienestar, con el verdadero deseo de que nuestros hermanos de San Pablo pudieran sentirse como en su propia casa".

A raíz de ahí, Los Gitanos apunta que "es rotundamente falso que esta Hermandad impidiera la entrada de ningún integrante del cortejo. El orden y modo de acceso fue organizado por la Hermandad de San Pablo, que decidió cómo y cuándo debían acceder los diferentes tramos y participantes de la cofradía. En particular, ambas formaciones musicales entraron con absoluta normalidad al interior del templo, cuando así se dispuso por la Diputación Mayor de Gobierno de la Hermandad de San Pablo. Igualmente, desmentimos que alguien sufriera inclemencias meteorológicas mientras entraba la cofradía. Durante todo el proceso de entrada, la climatología permitió que el acceso se realizara sin incidentes de ningún tipo por lo que, afortunadamente, nadie sufrió la lluvia en el exterior del Santuario, como falsamente se ha manifestado en determinados medios de comunicación, a pesar de que dichos momentos pudieron seguirse en directo por varios canales de comunicación que así lo constatan", puntualiza.

Persiste la cofradía señalando que este tipo de afirmaciones "no solo son falsas, sino que atentan contra la verdad, la fraternidad entre hermandades y el espíritu que debe reinar en nuestra Semana Santa y que reina entre ambas corporaciones. Este comunicado responde al deber de preservar la verdad y la dignidad de esta Hermandad, ante informaciones que han generado confusión en la opinión pública y ante nuestros hermanos. Habríamos deseado no tener que pronunciarnos públicamente, pero las circunstancias han hecho necesario este ejercicio de claridad que consideramos justo, responsable y necesario. Lamentamos que, en el tratamiento de estos hechos, no se hayan contrastado suficientemente las versiones ni dado voz a todas las partes implicadas, especialmente, ante la falta de una aclaración pública que ayudase a disipar confusiones generadas por versiones inexactas, sobre todo cuando se compromete la imagen y el compromiso fraterno de esta Hermandad", finaliza, abundando en el comportamiento "modélico de todos los hermanos de San Pablo".