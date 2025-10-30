Salida extraordinaria de la Asunción de Cantillana 2025: horarios, itinerarios y todos los detalles

La Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción, de la localidad de Cantillana, se encuentra celebrando durante estos días esta semana los cultos conmemorativos del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen María, con un extenso programa religioso y cultural. Este jueves tendrá lugar el oficio del tercer y último día de triduo, predicado por don Adolfo González, obispo emérito de Almería, jornada dedicada a la memoria de la protección de la Virgen Asunta durante la epidemia de fiebre amarilla de 1800 y a la fundación del Rosario de mujeres de la Asunción en 1805. Se rendirá homenaje a los hermanos con 75 años de pertenencia.

De cara a este próximo viernes, día 31, víspera de la Solemnidad de Todos los Santos y del aniversario del Dogma, se celebrará a las 18:00 el Santo Rosario, que partirá desde la ermita del San Bartolomé hasta la parroquia de la Asunción, presidido por el Simpecado de Gran Gala. El cortejo estará formado por niños y niñas, hermanas con mantilla y hombres de chaqueta, acompañado por la Agrupación Musical Muchachos de Consolación de Utrera y la Banda de Música La Soledad de Cantillana.

A las 20:00 horas, tendrá lugar la Solemne Función con Misa Estacional conmemorativa del LXXV aniversario, presidida por el arzobispo metropolitano de Sevilla, Excmo. y Rvdmo. D. José Ángel Saiz Meneses. Durante la Eucaristía, la Hermandad y las autoridades renovarán el voto asuncionista. Intervendrán el coro polifónico y orquesta de cámara, que estrenarán una misa compuesta para la ocasión por Rafael Bermúdez, antiguo director del coro. Al finalizar, se presentará y bendecirá la nueva corona de estrellas de oro ofrecida por los devotos a la Virgen. A las 23:00 horas, la Banda de Música La Soledad de Cantillana realizará el tradicional Bando anunciador de la Salida Triunfal.

La procesión extraordinaria

El sábado 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos y aniversario del Dogma de la Asunción, Cantillana amanecerá con el estallido de miles de cohetes. A las 7:30 comenzará la ronda de campanilleros por las calles del municipio, a cargo del coro de campanilleros Ntra. Sra. de la Soledad (Castilleja de la Cuesta) y del coro de campanilleros de la Aurora (Lebrija). Posteriormente, a las 8:30, harán su entrada la Agrupación Musical La Encarnación (San Benito) y la Banda de Música Ntra. Sra. de la Victoria (Las Cigarreras) para la tradicional diana floreada.

A las 9:30 horas dará comienzo la solemne y triunfal procesión de Nuestra Señora de la Asunción, acompañada por la Banda de Música María Santísima de la Victoria de Las Cigarreras. El recorrido oficial incluirá las calles Iglesia, Pastora Solís, Castelar, Martín Rey y Plaza del Llano, donde, a las 12:30, se celebrará un Acto Mariano ante el monumento conmemorativo del Dogma. A las 13:30 horas comenzará la procesión popular, con la participación de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes y la Banda de Música La Soledad de Cantillana, que recorrerá el casco histórico hasta su entrada triunfal en la parroquia, culminando un año marcado por el fervor y la devoción asuncionista.

Estrenos

Con motivo de este aniversario, la Hermandad ha presentado los siguientes estrenos: