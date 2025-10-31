Salida extraordinaria gloriosa de la Esperanza de Triana: horarios, itinerarios y todos los datos

Cuenta atrás para que se escriba el último capítulo de uno de los acontecimientos más destacados de las cofradías hispalenses en el siglo XXI. La hermandad de la Esperanza de Triana ultima los preparativos para culminar todos los actos y cultos con motivo de la Misión de la Esperanza, que comenzó a primeros de mes con el traslado de la Virgen al Polígono Sur y finalizará este próximo 1 de noviembre con la misa de clausura y la posterior procesión extraordinaria de la dolorosa de regreso a la capilla de los Marineros.

Tras un inolvidable besamano y un triduo que ha arrojado estampas para el recuerdo, la corporación celebrará este sábado, a las 11:00 de la mañana, la solemne función de clausura de la Misión de la Esperanza, que servirá igualmente para conmemorar el LXXV aniversario del Dogma de la Asunción, que defendió e impulsó la cofradía de la calle Pureza desde el momento mismo de su promulgación en 1950. Dicha función será oficiada por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses. A su término, todos los esfuerzos se focalizarán en la esperada procesión de regreso.

Un regreso triunfal

Los aledaños de la Catedral hispalense se convertirán en un hervidero de fieles a primera hora de la tarde. A las 16:00, por la Puerta de San Miguel, comenzará la gloriosa procesión triunfal de Nuestra Señora de la Esperanza, que saldrá sobre el paso de la Purísima Concepción de La Algaba, cedido para la ocasión con el objeto de rememorar estéticamente otras salidas extraordinarias en las que la Virgen ha procesionado sobre unas andas a modo de gloria, como ocurrió cuando el cincuentenario del Dogma o el mismo día en que fue proclamado, cuando la Esperanza recorrió Triana sobre el paso de la Pastora de Santa Ana. Este paso algabeño será complementado con enseres.

El cortejo, compuesto por decenas de hermanos que portarán cirio -a diferencia de estos últimos traslados- seguirá el itinerario que se relaciona: Avenida de la Constitución, Plaza Nueva (andén del Ayuntamiento, donde la Virgen será recibida por la corporación municipal), Tetuán, Rioja, visita al Convento del Santo Ángel, Plaza de la Magdalena, San Pablo, visita a la Real Parroquia de Santa María Magdalena, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Rodrigo de Triana, Fabié, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a la 1:00 de la madrugada.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas (abriendo paso) y tras la Virgen, la Banda de Música de María Santísima de la Victoria de Las Cigarreras. Como novedad, la Virgen transitará por la calle Fabié justo antes de realizar su entrada, una calle por la que solo transita en andas en los cultos cuaresmales debido a la estrechez de la misma. Además, durante el recorrido por el viejo arrabal, se esperan diversas ofrendas musicales y otros momentos de especial emoción.

El paso de la Purísima

El paso sobre el que procesionará la Virgen de la Esperanza está realizado en metal plateado. Es uno de los más portentosos de las imágenes de gloria de la provincia. Cuenta con respiraderos de la década de los 60, de Jesús Domínguez. Destacan en él los cuatro candelabros de las esquinas, muy esbeltos y que tienen como base unos elegantes cuernos de la abundancia. Suman, en total, 36 puntos de luz. Son obra de Manuel de los Ríos. En este paso fue coronada canónicamente la Purísima Concepción, Alcaldesa Perpetua de La Algaba, el 23 de mayo de 2004