Este 1 de noviembre se completa uno de los acontecimientos cofrades más significativos de Sevilla en lo que va de siglo. La hermandad de la Esperanza de Triana finaliza los actos organizados con motivo de la Misión de la Esperanza, iniciativa que arrancó a principios de este mes con el traslado de la Virgen al Polígono Sur y que culmina este 1 de noviembre de 2025 con la misa de clausura y la posterior procesión extraordinaria de regreso a la capilla de los Marineros.

El entorno de la Catedral de Sevilla se convierte en el punto de partida para numerosos devotos desde primera hora de la tarde. A las 16:00, por la Puerta de San Miguel, da comienzo la gloriosa procesión triunfal de Nuestra Señora de la Esperanza, que recorre las calles hispalenses sobre el paso de la Purísima Concepción de La Algaba, cedido especialmente para esta ocasión. La elección de estas andas busca evocar estéticamente otras salidas extraordinarias en las que la Virgen ha procesionado a modo de gloria, como ocurrió durante el cincuentenario del Dogma o el mismo día de su proclamación, cuando la Esperanza recorrió Triana sobre el paso de la Pastora de Santa Ana.

El cortejo, formado por decenas de hermanos portando cirio —a diferencia de los últimos traslados—, sigue un itinerario que incluye algunos de los enclaves más representativos del centro histórico sevillano. La procesión avanzará por Avenida de la Constitución, Plaza Nueva (andén del Ayuntamiento, donde la Virgen será recibida por la corporación municipal), Tetuán, Rioja, con visita al Convento del Santo Ángel, Plaza de la Magdalena, San Pablo y visita a la Real Parroquia de Santa María Magdalena.

El recorrido continuará por Puerta de Triana, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, con visita a la Hermandad del Carmen en su capilla. Ya en el barrio de Triana, la imagen mariana transitará por Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, con visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Rodrigo de Triana, Fabié y Pureza, para finalmente realizar su entrada en la Capilla de los Marineros aproximadamente a la 1:00 de la madrugada.

El acompañamiento musical de la procesión estará a cargo de dos formaciones de renombre en el ámbito cofrade sevillano. La Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas abrirá el cortejo, mientras que tras la Virgen irá la Banda de Música de María Santísima de la Victoria de Las Cigarreras.

Como elemento destacado de esta salida extraordinaria, la Virgen recorrerá la calle Fabié justo antes de su entrada, una vía por la que habitualmente solo transita en andas durante los cultos cuaresmales debido a su estrechez. Además, durante el trayecto por el arrabal trianero, se esperan diversas ofrendas musicales y momentos de especial emotividad para los devotos.

El trono sobre el que procesionará la Virgen de la Esperanza está confeccionado en metal plateado y se considera uno de los más impresionantes destinados a imágenes gloriosas de la provincia sevillana. Cuenta con respiraderos elaborados en la década de 1960 por Jesús Domínguez.

Entre sus elementos más sobresalientes destacan los cuatro candelabros ubicados en las esquinas, caracterizados por su esbeltez y por asentarse sobre elegantes cuernos de la abundancia. En conjunto, suman 36 puntos de luz y son obra del orfebre Manuel de los Ríos. Cabe señalar que sobre este mismo paso fue coronada canónicamente la Purísima Concepción, Alcaldesa Perpetua de La Algaba, el 23 de mayo de 2004.