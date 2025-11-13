San Gonzalo espera poder celebrar elecciones definitivas con dos candidaturas

A la espera de un dictamen definitivo que permita culminar un largo proceso electoral. La hermandad de San Gonzalo celebrará, en principio, cabildo general de elecciones el próximo 30 de noviembre. Según avanzan varios medios de comunicación, la intención es que puedan presentarse las dos candidaturas toda vez que se subsanen las incidencias detectadas en las partidas de bautismo de las documentaciones. Será la Delegación de Asuntos Jurídicos la que termine de resolver esta cuestión.

Las elecciones de San Gonzalo estaban previstas para finales del pasado mes de octubre pero terminaron por suspenderse. El pasado 6 de noviembre se desarrolló un cabildo extraordinario para informar de primera mano a los hermanos y en estas últimas horas se ha conocido esta información. Sin embargo, la fecha establecida -el 30 de noviembre- impide el voto por correo, vulnerando así las propias Reglas, por lo que el día de los comicios es susceptible de modificación. Ese día, además, se celebran las elecciones de la Macarena.

La pretensión es que puedan concurrir las dos candidaturas a estas elecciones: la del actual mayordomo, Juan Ogazón, y la del cofrade Gonzalo Pérez Oliver.