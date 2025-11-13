San Benito adquiere un nuevo local en La Calzá para desarrollar sus actividades

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha formalizado la venta de un local municipal a la Hermandad de San Benito. El acto de firma, celebrado en la sede de Emvisesa ante el notario Antonio Luis Ruiz Reyes, ha contado con la presencia del Presidente de Emvisesa, Juan de la Rosa; el Delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés; y el Director Gerente de Emvisesa, Manuel Morillo García. Por parte de la corporación del Martes Santo han asistido su hermano mayor, José Eduardo González Quirós, acompañado por Faustino Baeza Hurtado, Juan Manuel Martín Rubio y Javier Giráldez de la Cuadra.

El local, situado en la calle Campo de los Mártires, en el Barrio de La Calzada, cuenta con una superficie construida de 156,49 m² y permitirá a la hermandad disponer de un nuevo espacio para el desarrollo de sus actividades en su entorno. En este sentido, De la Rosa ha señalado que “con esta operación, el Ayuntamiento de Sevilla y Emvisesa continúan impulsando la puesta en valor del patrimonio municipal y la colaboración con entidades sociales y culturales de Sevilla, favoreciendo la dinamización y aprovechamiento de los locales de su parque inmobiliario”.

“Con esta cesión, la Hermandad de San Benito, ente vertebrador del barrio y entidad con una nómina de más de 6.200 hermanos cumple un anhelo de décadas en la búsqueda de afianzar la propiedad de un local donde poder desarrollar con totales garantías su importante labor social y sus actividades impulsoras de esta zona de la ciudad. Un local a la altura de esta gran corporación que, como el resto de hermandades, son ejes vertebradores fundamentales de nuestros barrios”