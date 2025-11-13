Periodistas pregoneros

Durante muchos años la tribuna del pregón de Semana Santa de Sevilla y de otros de rango en la ciudad estuvieron acotadas para abogados, médicos y hermanos mayores de relevancia, lo que nos sitúa en un interesante estudio antropológico de la importancia de determinados profesionales en el manejo de la oratoria y en la transmisión del mensaje cofradiero. Fueron épocas en las que estos profesionales coincidían con otros muchos profesionales del periodismo que, aunque hacían una más que destacada labor en la información y exaltación del valor profundo de la Semana Santa no eran considerados por el poder cofrade establecido como “dignos” de ocupar la cátedra del pregón.

Mi tributo de reconocimiento a nombres y hombres de la talla de José María Gómez, Fernando Gelán, Filiberto Mira, Manuel Bará, Carlos Schlater, Agustín Navarro y otros tantos que durante décadas mantuvieron de forma perseverante el elogio diario a través de la información sobre la vida diaria de las hermandades y cofradías. Es prácticamente a partir del año 2001, ya siglo XXI, cuando la irrupción del comunicador Carlos Herrera rompe los miedos a que los periodistas suban al estrado y hagan una crónica sentimental de la Semana Santa. A partir de ahí hemos podido disfrutar de la palabra de Joaquín Caro Romero, Carlos Colón, Antonio Burgos, José María Javierre, Antonio García Barbeito, Charo Padilla (la primera mujer), Alberto García Reyes, Juan Miguel Vega o José Joaquín León. Ya no hace falta ser un preboste curtido en el día a día de una junta de gobierno, solo es necesario ser un notario fiel de la realidad de nuestra religiosidad popular.

El año 2026 nos traerá a dos periodistas jóvenes estarán en los estrados de la Semana Santa (José Antonio Rodríguez) y de las Glorias (Moisés Ruz) y nuestro querido compañero aquí en Diario de Sevilla, Manu Lamprea, nos pregonará Triana.

Hay que felicitarse porque ese trabajo de los primeramente citados y que en ocasiones se trataba con un periodismo de segunda división, nos ha traído a través de los años esta cosecha de profesionales del periodismo pregonando nuestra fiesta mayor.