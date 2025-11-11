San Roque organiza unos encuentros de apreciación musical a cargo de David Hurtado

La hermandad de San Roque ha puesto en marcha una iniciativa novedosa en relación con el género de las marchas de procesión y, en suma, de la música. La corporación del Domingo de Ramos, tras varios meses de gestioens y organización, ha comunicado el lanzamiento de los "encuentros de apreciación musical", que serán impartidos por el compositor David Hurtado.

La intención esencial de esta iniciativa es ofrecer al público asistente una visión objetiva y académica de las marchas procesionales, incidiendo en cuestiones técnicas y formales, y así "aprender a realizar una escucha objetiva de la música, para no depender exclusivamente del gusto", señala Hurtado. De esta manera se pretende divulgar el fundamento y la historia de las marchas y analizar el estado actual de las mismas.

Los encuentros tendrán lugar los días 28 de noviembre y 5 de diciembre, ambos viernes, a partir de las 20:00 de la tarde, en la casa hermandad de San Roque, en la calle Virgen de Gracia y Esperanza número 37. La entrada es libre.