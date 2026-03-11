Sánchez de los Reyes proyectará la recuperación de la túnica de los 'cuernos de la abundancia' del Señor de la Sentencia

La hermandad de la Macarena ha anunciado que el hermano mayor, Fernández Cabezuelo, y Javier Sánchez de los Reyes, firmaron este pasado martes un contrato mediante el cual la corporación encarga al citado profesional la realización de un proyecto para la recuperación del diseño de la túnica del Señor de la Sentencia, conocida como “de los Cuernos de la Abundancia”, realizada por Celestino López Rodés en 1869 y que se perdió.

La corporación ya dio a conocer en cabildo el pasado mes de noviembre un proyecto de recuperación de esta pieza esbozado por Sergio Cornejo, pero la actual junta de gobierno ha determinado que Sánchez de los Reyes, dibujante proyectista y especialista en el diseño y proyección de todo tipo de enseres cofradieros, así como en la recuperación de dibujos de piezas históricas, sea el elegido finalmente para llevar a cabo esta empresa. "La actual Junta de Gobierno viene impulsando distintas actuaciones encaminadas a potenciar la excelencia patrimonial de la corporación, promoviendo estudios rigurosos y proyectos que permitan preservar y enriquecer el legado material y devocional de la Hermandad para las generaciones futuras", señala la nota.