El Señor de la Paz y la Virgen del Carmen serán restaurados por Laura Pérez

La hermandad del Carmen de Omnium Sanctorum ha recibido este lunes la autorización eclesiástica para iniciar uno de los proyectos más significados de su historia reciente: la restauración de sus imágenes titulares. Los hermanos, en cabildo general extraordinario, aprobaron el pasado viernes 7 de noviembre la propuesta de intervención y restauración sobre las sagradas imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Paz y Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos, tarea encargada a la restauradora y conservadora Laura Pérez Meléndez.

En el caso de Ntra. Sra. del Carmen, tras comprobar que estructuralmente la imagen se encuentra en perfecto estado según el estudio radiológico realizado, "las labores a llevar cabo consistirán en la limpieza general de la superficie, sellado de grietas, fijación de estratos que presentan levantamientos o en peligro de desprendimiento y eliminación controlada de repintes, reintegración cromática en aquellos puntos donde sea necesario (principalmente en cabello, frente y cuello) y limpieza de lagrimas de cristal", señala la corporación. La imagen será retirada del culto tras la celebración del solemne triduo en su honor, es decir, la próxima semana. El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses, estando prevista su conclusión para mediados de la Cuaresma de 2026.

Por su parte, los trabajos a desarrollar en el Señor de la Paz consistirán "igualmente en la limpieza general de la superficie, fijación de estratos que presentan levantamientos o en peligro de desprendimiento y la eliminación de repintes puntuales, con reintegración cromática en puntos muy localizados. Además, se actuará en la peana con el objetivo de garantizar la estabilidad de la Imagen y mejorar la seguridad en su manipulación y exposición con una nueva base en madera de cedro real, asegurando la correcta fijación de la Imagen y se ejecutarán unos nuevos brazos articulados con mayor funcionalidad que los actuales". La ejecución de estos trabajos, que tanto en este caso como en el de la Virgen siguen los criterios de reversión y compatibilidad de los materiales y mínima intervención, será llevada a cabo tras la Semana Santa de 2026 por plazo de tres meses.