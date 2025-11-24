El Martes Santo aprueba nuevo orden para la Semana Santa 2026

Luz verde a la nueva propuesta para la jornada más cambiante de la Semana Santa contemporánea. Las hermandades del Martes Santo han aprobado en la noche de este lunes una nueva propuesta de orden para el próximo 2026. Tal y como avanzó Diario de Sevilla, las cofradías han acordado la siguiente nómina: El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz.

Ante el cambio de sede de los Javieres, "las hermandades de la jornada seguirán trabajando en buscar alternativas para los años venideros", señala el comunicado del Consejo. Este plan, respaldado exclusivamente para 2026, entraña una serie de acuerdos que significarán variaciones de horarios e itinerarios:

La Hermandad del Cerro regresará por Francos, Puerta de la Carne, Puente de San Bernardo, San Bernardo y Campamento, hasta enlazar con Ramón y Cajal.

La Hermandad de los Javieres regresará por el Postigo

La Hermandad del Dulce Nombre regresará por Francos, evitando la calle Jesús del Gran Poder en su recorrido de vuelta

De esta manera, San Esteban pasaría al segundo lugar de la nómina (era quinta la pasada Semana Santa), la Candelaria adelanta hasta el tercer puesto, Los Javieres y la Bofetá permutan sus puestos con respecto a 2023, San Benito se sitúa la cuarta y los Estudiantes y Santa Cruz no varían sus posiciones.

Como principal novedad, y tras abandonar la Catedral, la Hermandad de los Javieres buscará su templo por el Postigo; mientras que la Bofetá mantendría el recorrido de los últimos años por Francos, el Salvador y Cuna. A partir de ahí podría alterar el itinerario por las calles Amor de Dios o Trajano. Esta configuración es, por tanto, la cuarta que aprueban las hermandades tras el Martes Santo de 2018, cuando se realizó en sentido inverso la carrera oficial. En el año 2019, el Consejo impuso volver al sentido habitual con el siguiente orden: San Esteban, el Cerro, la Candelaria, San Benito, la Bofetá, los Javieres, los Estudiantes y Santa Cruz.