San Esteban presenta una nueva toca para la Virgen de los Desamparados

La hermandad de San Esteban ha presentado una nueva pieza textil que se incorpora a su catálogo patrimonial. En concreto, la corporación del Martes Santo ha bendecido, al término de la solemne función a Cristo Rey -culto de Reglas de la cofradía- una nueva toca de sobremanto para María Santísima Madre de los Desamparados, que ha sido donada por el grupo de camareras de la dolorosa, tanto las anteriores como las que ahora desempeñan dicha función.

La nueva pieza para la Virgen de los Desamparados, con varios motivos vegetales

La toca ha sido diseñada y ejecutada, con la técnica de hojilla, por el artista villalbero Jesús Castizo, y en ella figuran diversos motivos vegetales, tanto en la cenefa y las vistas como en la parte central, donde se retratan por ejemplo varios ramilletes de espigas. De este modo, la pieza pasa a formar parte del ajuar de la dolorosa de Manuel Galiano.

La presentación de esta pieza tiene lugar a tan solo justo un año de la celebración de una función de Cristo Rey muy especial para esta corporación, cuyos hermanos aprobaron en su día una salida procesional extraordinaria del Cristo de la Salud y Buen Viaje para 2026, con motivo del centenario fundacional y aprovechando este culto tan arraigado y señalado en el calendario de esta hermandad de la Puerta de Carmona.