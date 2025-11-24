El Grupo de Fieles del Mayor Dolor de la Barzola presenta su escudo corporativo

El Grupo de Fieles del Mayor Dolor, establecido como tal en la parroquia de la Barzola, ha presentado en estas últimas horas su escudo corporativo, avanzando así un paso más en su definición estética y artística. Dicho escudo ha sido diseñado por el Taller Daroal, y la digitalización ha corrido a cargo de Antonio Castro del Pozo. Enmarcado en una orla con ángeles, en su centro encontramos distintos elementos alusivos a las características del Grupo de Fieles.

El escudo corporativo de este Grupo / Taller Daroal

En él se aprecia una corona de espinas en cuyo centro encontramos la cruz de Jerusalén, alusivos al titular, el Santísimo Cristo de la Santa Cruz. Aparece representada con su color primigenio, el dorado, haciendo referencia a la divinidad y gloria celestial. En un primer plano aparece el corazón con los siete puñales, alusivo a la advocación de las titulares marianas, Nuestra Señora del Mayor Dolor y Santa María de la Encarnación Dolorosa. Finalmente, el escudo queda rematado por una corona floreada que, en la heráldica, "simboliza el árbol de la vida, la luz, la resurrección y la gracia de Dios que ilumina", apunta el Grupo.

Este Grupo de Fieles fue constituido como tal el pasado mes de diciembre de 2024, y desde entonces trabajan de manera incansable creciendo en pos de la devoción a las imágenes en el barrio de la Barzola, al norte de la ciudad, y atesorando un cada vez más amplio catálogo patrimonial artístico, más allá de sus titulares, de reciente factura pero de primer nivel. Cada vez más cofrades ingresan en la nómina de este Grupo, que ya esta pasada Cuaresma programó el primer culto externo con su dolorosa por las calles del barrio, pero la presencia de la lluvia impidió su desarrollo.