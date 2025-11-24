Intentan robar en la parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz de Palmete

Un nuevo susto que esta vez foca la actualidad en la zona este. La parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz, de Palmete, ha sufrido un intento de robo, sin que afortunadamente se hayan tenido que registrar daños materiales. Así lo ha informado tanto la propia parroquia como las dos corporaciones que tienen su sede en dicho templo: la hermandad de Padre Pío, que realiza su estación de penitencia cada Sábado de Pasión, y la Divina Pastora, que procesiona en septiembre.

"Para tranquilidad de nuestros hermanos y vecinos, informamos que tanto las Sagradas Imágenes de nuestras corporaciones como el complejo parroquial no han sufrido robo alguno, registrándose únicamente daños materiales en el punto por el que se intentó acceder al templo. Estos hechos han sido denunciados a la mayor brevedad posible y ya están en manos de las autoridades policiales", señalan sendos comunicados.

Se trata de la tercera parroquia que sufre intentos de robo en apenas un mes. Hace unas semanas la hermandad de San Pablo informaba de un robo frustrado en las dependencias parroquiales, sin daños de consideración; también ocurrió lo propio hace unos días en la de San Luis y San Fernando, en Rochelambert, donde sí fueron sustraídas diversas piezas del ajuar de los titulares de la Agrupación Parroquial de Paz y Misericordia.