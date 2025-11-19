El Consejo plantea otro cambio de orden para el Martes Santo de 2026

El Cerro, San Esteban, la Candelaria, San Benito, los Javieres, la Bofetá, los Estudiantes y Santa Cruz. Este es el nuevo orden de paso que el Consejo de Cofradías ha planteado a las hermandades del Martes Santo para la próxima Semana Santa. La idea fue trasladada hace unos días a los hermanos mayores y actualmente se está valorando y comunicando a las juntas de gobierno. La reunión de la que deber salir el orden definitivo para la Semana Santa de 2026 será el próximo 24 de noviembre.

Con este nuevo orden planteado por el Consejo, la Hermandad de San Esteban pasaría al segundo lugar de la nómina. En la Semana Santa de 2025 tenía el quinto puesto. La Candelaria adelanta un puesto hasta el tercero. San Benito retrasa dos para pasar en cuarto lugar. Los Javieres, que eran los sextos, pasarían al quinto. Precederían a la Bofetá, que volvería a ocupar un horario más cercano al tradicional, pasando del tercero al sexto. Por su parte, los Estudiantes y Santa Cruz no varían sus posiciones.

Del nuevo orden propuesto por el Consejo, que es realmente el realizado en 2023 con la permuta entre la Bofetá y los Javieres, llama la atención precisamente por situar a estas dos cofradías seguidas. Hay que recordar que la primera cambiará de manera notable su recorrido la próxima Semana Santa al salir de la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder, en el barrio de San Lorenzo. Tras abandonar de laCatedral, la Hermandad de los Javieres buscará su templo por el Postigo; mientras que la Bofetá mantendría el recorrido de los últimos años por Francos, el Salvador y Cuna. A partir de ahí podría alterar el recorrido por las calles Amor de Dios o Trajano para evitar pasar por Jesús del Gran Poder, donde debe hacer su entrada los Javieres.

La Hermandad de El Cerro en la Semana Santa de Sevilla 2025 / José Ángel García

La propuesta, aunque ha sido acogida con escepticismo por algunas hermandades, tiene visos de salir adelante. Y ello pese a que en los dos últimos años la lluvia haya impedido probar el orden acordado en 2022 por las ocho corporaciones: el Cerro, San Benito, la Bofetá, la Candelaria, San Esteban, los Javieres, los Estudiantes y Santa Cruz. En 2024 las tres últimas no pudieron salir; mientras que la pasada Semana Santa no lo hicieron la Bofetá, la Candelaria, San Esteban y los Estudiantes.

De aprobarse definitivamente los cambios, sería la cuarta configuración que prueban las hermandades tras el Martes Santo de 2018, cuando se realizó en sentido inverso la carrera oficial. En el año 2019, el Consejo impuso volver al sentido habitual con el siguiente orden: San Esteban, el Cerro, la Candelaria, San Benito, la Bofetá, los Javieres, los Estudiantes y Santa Cruz.

En las Semanas Santa de 2022 (llovió) y 2023 el orden de paso fue: El Cerro, San Esteban, la Candelaria San Benito, la Bofetá, los Javieres, los Estudiantes y Santa Cruz.