Los Javieres se trasladará a su nueva sede el 17 de enero

La Hermandad de los Javieres en la Semana Santa de Sevilla 2025

Ya he fecha para el traslado de la Hermandad de los Javieres a su nueva sede. La corporación el Martes Santo volverá a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, su sede fundacional el sábado 17 de enero.

Se cumplirá así el anhelo de la cofradía del Martes Santo de regresar al templo en el que se fundó, cedido por la Compañía de Jesús tras su marcha.

Iglesia del Sagrado Corazón, desde donde volverán a salir los Javieres. / Redacción Sevilla

En las últimas semanas, la corporación está adecentando tanto el templo de la calle Jesús del Gran Poder como la capilla de los Luises, con entrada por la calle Trajano.