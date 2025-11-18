Los Javieres se trasladará a su nueva sede el 17 de enero
La corporación regresa a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de la calle Jesús del Gran Poder, donde se fundó
Los Javieres celebrará las próximas elecciones en la iglesia del Sagrado Corazón
Ya he fecha para el traslado de la Hermandad de los Javieres a su nueva sede. La corporación el Martes Santo volverá a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, su sede fundacional el sábado 17 de enero.
Se cumplirá así el anhelo de la cofradía del Martes Santo de regresar al templo en el que se fundó, cedido por la Compañía de Jesús tras su marcha.
En las últimas semanas, la corporación está adecentando tanto el templo de la calle Jesús del Gran Poder como la capilla de los Luises, con entrada por la calle Trajano.
También te puede interesar
Lo último