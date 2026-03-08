Sevilla homenajeará a María del Mar Tristán con un gran concierto en el Parque de los Perdigones

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del distrito Macarena, celebrará el próximo domingo 15 de marzo un emotivo homenaje a la memoria de María del Mar Tristán, figura emblemática de la Banda del Maestro Tejera. El acto dará comienzo a las 12:00 en el Parque de los Perdigones, un espacio elegido por la estrecha vinculación de la músico con este barrio, donde fue vecina durante toda su vida.

El evento reunirá a algunas de las formaciones musicales más prestigiosas de la Semana Santa sevillana. Entre los participantes se encuentran la propia Banda de Música Maestro Tejera, las bandas de cornetas y tambores de Las Cigarreras, la Centuria Romana Macarena, la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, así como la Banda de Música María Santísima de la Victoria (Las Cigarreras).

Cartel del homenaje.

Un tributo a la tradición y el compromiso social

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha resaltado que este reconocimiento nace "desde el corazón de la Macarena" para honrar a una mujer que representó el vínculo entre la ciudad, sus barrios y su música profesional. Según Alés, la participación de estas bandas convierte el concierto en una cita única para recordar a una persona "inolvidable" y a una formación musical sin la cual no se entendería la identidad de Sevilla.

Además del plano musical, la jornada tendrá un fin benéfico. Gracias a la colaboración de la Hermandad del Rocío de la Macarena y la Asociación de Veteranos Macarenos, se instalará un ambigú solidario. Todo el dinero recaudado será donado a FISEVI (Fundación para la Gestión de la Investigación de Salud en Sevilla), demostrando la capacidad de la ciudad para unir tradición y compromiso social.