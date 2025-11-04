El Simpecado del Rocío de Sevilla Sur presidirá el Pregón de las Glorias de Sevilla 2026

La Sección de Gloria del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, tras el conocimiento de la Junta Superior, ha elegido este martes el Bendito Simpecado de la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur para presidir el Pregón de las Glorias de Sevilla del año 2026, que pronunciará el periodista y comunicador Moisés Ruz el próximo 17 de abril en la Iglesia Colegial del Divino Salvador.

La Hermandad del Rocío de Sevilla Sur bendijo su actual Simpecado en octubre de 1986, obra del taller de los Sobrinos de Esperanza Elena Caro, con orfebrería diseñada por Fernando Marmolejo y marfiles obra de Carlos Valle. El estandarte está bordado sobre terciopelo color burdeos y presenta, en su centro, la figura en alto relieve de la Virgen del Rocío sobre una nube con querubines; a sus pies aparece representada la Plaza de España de Sevilla, símbolo de la zona de residencia de la hermandad filial rociera. Desde su creación, el simpecado se ha convertido en uno de los elementos más queridos y emblemáticos de la hermandad, tanto por su valor espiritual como artístico.

En cuanto a la devoción y el patrimonio, esta insignia no sólo simboliza la peregrinación y el camino de la hermandad hacia la Aldea del Rocío, sino también el arraigo urbano sevillano de la hermandad, que tiene sus orígenes en el año 1983, cuando se constituye la Asociación de Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla Sur como embrión de lo que sería posteriormente la hermandad filial. Fue en esa asociación donde se fundó también el reconocido coro de la hermandad, que empezó a prestar servicio litúrgico y musical en los cultos rocieros de la misma.

El 10 de mayo de 1986 se reconoce oficialmente la corporación como Hermandad, que ocupa la filial número 71 de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte.