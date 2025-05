Toma forma la carpa desde donde partirá la procesión de Roma

Señales inequívocas que anticipan un acontecimiento cada vez más cerca de materializarse. La carpa o estructura metálica desde donde comenzará la gran procesión del Jubileo de las Cofradías ya se levanta en el corazón de Roma. En concreto, este particular "tinglao", como se conoce en el argot malagueño, se levanta en la Piazza Celimontana, punto de origen y finalización de esta procesión prevista para el 17 de mayo.

Así lo ha hecho saber la propia hermandad de la Esperanza de Málaga a través de sus redes sociales, compartiendo una serie de fotografías de esta carpa. La estructura, de bastante altura y amplitud, permitirá acoger a las imágenes participantes en este cortejo, entre las que se encuentra, como es sabido, el Santísimo Cristo de la Expiración, el Cachorro.

Las imágenes llegarán hasta este punto previsiblemente de manera privada tras haber permanecido en culto en la propia Basílica de San Pedro, en el Vaticano, desde los días 14 al 16. El sábado 17, desde primera hora, se comenzará a organizar dicha procesión, que comenzará a las 14:00 de la tarde. La comitiva estará compuesta en un primer lugar por estas imágenes:

Real y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento. Mafra, Portugal. Cruz Patriarcal que abrirá el cortejo con Crucifijo del siglo XVIII

Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros. Ciudad del Vaticano. Cuadro de Santa Ana con la Virgen (Arturo Viligiardi, 1927)

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. León, España. Jesús Nazareno (siglo XVII)

Priorato Ligur de Cofradías. Génova, Italia. Dos crucifijos portados de forma vertical (siglo XVIII)

Archicofradía de La Sanch. Perpignan, Francia. Crucifijo ‘Le Devot Christ’ (siglos XIII-XIV)

Cofradía de Maria Addolorata. Enna, Italia Virgen de los Dolores (Luigi Felice, siglo XVIII

Posteriormente, el Cachorro y la Esperanza que seguirán este itinerario al igual que las demás: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana. El público podrá acceder a partir del tramo final de la vía Claudia, junto a la piazza del Colosseo, ya que la zona anterior se restringirá para la organización de los numerosos cortejos.