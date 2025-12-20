Una verdadera revolución es lo que ha causado la Macarena, que ha agitado por completo los cimientos de la ciudad. La Virgen de la Esperanza protagoniza un memorable besamanos en la parroquia de San Gil presentándose tal y como ocurriera hace un siglo: con su manto de malla, la saya del arco y la toca de rombos. Esa Macarena que creó una impronta -gracias a la labor impagable de Juan Manuel, cuya figura ya es más mito todavía- ha regresado fugazmente y parece que no ha pasado el tiempo por el barrio. Nadie quiere perderse el besamanos de la Macarena, radiante y plena tras la restauración y presentada de manera inolvidable, en el marco de una semana muy intensa en clave esperancista.

En El pájaro morado de hoy, previo a Navidad, repasamos algunas de las novedades más notorias de la semana, como ese dosel estrenado por la Esperanza de Triana en su besamanos, el itinerario del traslado de Los Javieres al Sagrado Corazón o el fallecimiento de don Ulpiano Pacho, histórico sacerdote hispalense.