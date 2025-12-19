XIX Rifa navideña a favor de la Bolsa de Caridad del Gran Poder

Como cada diciembre desde hace 19 años, la Hermandad del Gran Poder celebra su tradicional rifa benéfica. Se trata de un proyecto solidario cuya finalidad es recaudar fondos para la Bolsa de Caridad.

Una cita que está abierta a todos los hermanos y devotos, cuyo propósito es contribuir a la obra asistencial de la corporación de la Madrugada, que atiende a tantas familias necesitadas.

El sábado 20 de diciembre, como ocurre desde hace 18 años, se celebra la Rifa de la Navidad organizada por la Hermandad del Gran Poder a favor de su Bolsa de Caridad. La cita es en el convento de Santa Rosalía a partir de las 13:00. La entrada está prevista por la calle San Francisco de Paula, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón.

Como cada año se rifarán una serie de regalos seleccionados, donados por devotos, comerciantes y empresarios en muestra de devoción al Señor y en apoyo a las labores asistenciales de esta Hermandad. "Desafortunadamente son muchas las necesidades actuales de la Bolsa de Caridad para la atención a los más desfavorecidos, uniéndose desde hace unos años el proyecto social iniciado en las parroquias de la Blanca Paloma, Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa, del barrio de los Pajaritos", señalan desde la corporación.

La hermandad del Gran Poder anima a la participación "ayudando a los que más lo necesitan y a reservar en sus agendas el próximo sábado 20 de diciembre para, además de aportar, pasar un buen rato de convivencia en la Hermandad".

En cabildo general celebrado el 18 de octubre de 1953, la hermandad fundó una Bolsa de Caridad, siendo Hermano Mayor José Morón Ruiz. Con ello se pretendía hacer patente el mandato cristiano del ejercicio de la caridad a través de un órgano específico, insertado en la propia Hermandad que con esta iniciativa una vez más venía a ser pionera entre las hermandades sevillanas. Con más de setenta años de vida, la Bolsa de Caridad del Señor del Gran Poder ha tramitado más de 10.000 asuntos, siempre en apoyo de los más necesitados.