Una semana más, en El pájaro morado, repasamos las noticias más destacadas de estos últimos días en clave cofradiera. Con la Esperanza de Triana ya en la Catedral, tras una amanecida para el recuerdo con la salida desde la parroquia de San Jacinto, la corporación afronta ahora la celebración de los tres cuartos de siglo de la proclamación del Dogma de la Asunción, que contará con un besamano en el trascoro de la Catedral y el posterior triduo preparatorio antes del regreso al viejo arrabal el día 1 de noviembre.

Pero sin duda alguna la noticia de la semana, y presumiblemente de las próximas, ha sido el nuevo orden del Domingo de Ramos para la Semana Santa de 2026: la Cena será la segunda del día. La corporación de Los Terceros ya ha mostrado sutilmente su disconformidad para con esta configuración, que también significa el regreso de la Estrella a su lugar histórico y el adelanto en bloque de la jornada de media hora, por lo que la Borriquita solicitará la venia a las 15:35.

En otro orden de asuntos, la hermandad de la Macarena ha informado que la restauración de la Virgen encara ya la recta final, pero a continuación es turno para el proceso más delicado: la reintegración cromática, que necesitará de reflexión y de paciencia añadida. Asimismo, comentamos la suspensión de las elecciones en San Gonzalo o la exposición permanente del paso de misterio del Buen Fin en San Antonio de Padua.