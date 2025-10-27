La Esperanza de Triana protagoniza una jornada de gran afluencia de fieles en la Catedral de Sevilla, donde se encuentra expuesta en besamanos. La imagen está situada frente al trascoro, junto a la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, en un marco de especial devoción y recogimiento. Desde primera hora de la mañana de este lunes, las colas han sido constantes. Cientos de personas se han concentrado a las puertas del templo metropolitano, llegando incluso a extenderse hasta la calle Alemanes. El flujo de devotos, muchos de ellos con flores o medallas de la hermandad, ha rodeado parte del perímetro de la Catedral en su deseo de acceder al interior para saludar a la titular trianera. La Virgen de la Esperanza luce para la ocasión el manto de los 'Dragones', una de las piezas más emblemáticas de su ajuar. Se trata de un bordado en oro fino y sedas sobre terciopelo verde, realizado en el taller de Esperanza Elena Caro en 1948, siguiendo el diseño original de José Recio del Rivero.