La Macarena vuelve a su camarín y se abre un nuevo tiempo por la Resolana Los Panaderos presenta el programa del 425 aniversario fundacional

Con el regreso de la Esperanza Macarena a su camarín se pone el punto y final a intensas horas de emoción, reencuentros y alegrías por la Resolana. La Virgen regresó en su plenitud tras una intervención antológica de Pedro Manzano, que ha regresado una imagen plenamente saneada y que nos evoca tiempos pasados. Analizamos en El pájaro morado todo lo que han supuesto estas horas desde su reposición hasta la inminente toma de posesión de Cabezuelo como nuevo hermano mayor.

Asimismo, repasamos los actos de Montserrat en el Santuario de Cataluña, lo que supone un hito histórico para nuestras cofradías, o la presentación de los actos conmemorativos del 425 aniversario de la hermandad de Los Panaderos.