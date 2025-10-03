La Virgen del Rosario, en el altar mayor de la Basílica de la Macarena

Una instantánea de otro tiempo, no muy lejano, por la Resolana. La Virgen del Rosario ocupa, en estos días, el camarín de María Santísima de la Esperanza Macarena, presidiendo por ende el altar mayor del templo basilical. La corporación de la Madrugada ha ubicado en este emplazamiento a su titular letífica con motivo de los cultos en su honor y ante la ausencia de la Esperanza con motivo de la restauración que se le está practicando durante estos meses.

Esta imagen, como es sabido, presidió durante años el altar mayor de la parroquia de San Gil, y fue incorporada como titular gloriosa tras la fusión de las hermandades del Rosario (muy pujante en su momento) y la de la Esperanza en 1793, y que de algún modo incluso garantizó la continuidad de la corporación penitencial. Tal es la importancia histórica que la cofradía celebra su fiesta de instituto en el mes de octubre. Así, la imagen atribuida a Duque Cornejo ocupa este lugar preferencial rememorando estampas de antaño, mientras que el Señor de la Sentencia, como cada primer viernes de mes, ya espera el beso de hermanos y devotos.

La hermandad de la Macarena iniciará los cultos rosarieros a partir del próximo día 5, con el besamanos a la Virgen que se prolongará hasta la jornada del 7. Dicho día, Festividad de Nuestra Señora del Rosario, misa solemne a las ocho de la tarde, oficiada por don José Manuel Martínez, párroco de San Gil.

Los días 18, 19 y 20 de octubre se oficiará triduo en honor a la Virgen del Rosario, estando igualmente predicado por el mismo orador sagrado. Las eucaristías comenzarán a partir de las 19:30 de la tarde. El día 26 de octubre, a las diez y media de la mañana, función principal de instituto, presidida por don José María Losada, rector de la Basílica y director espiritual. A las siete de la tarde, salida procesional de la Virgen del Rosario por las calles del barrio macareno, acompañada por la banda del Carmen de Salteras.