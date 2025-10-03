Este viernes 3 de octubre en la calle Pureza se respira un ambiente de emoción y fervor. Triana ha amanecido expectante para ver partir esta noche a su Virgen en una misión evangelizadora histórica: llevar la Esperanza hasta el Polígono Sur, una de las zonas más castigadas de Sevilla y de Europa. Vecinos y devotos se han acercado hasta la capilla de los Marineros para despedirse de la Dolorosa, en un acto que muchos consideran uno de los hitos cofradieros más esperados de los últimos tiempos. El traslado marca el inicio de unos días de intensa devoción y de encuentro entre fe. Estos son todos los traslados de la Misión evangelizadora.